Полы как зеркало и через 15 дней — как будто только что вымыто: всего-то 1 ложка этого "чуда" на ведро воды

Идеально вымытый пол — одно из самых мимолетных удовольствий в домохозяйстве. Уже через несколько часов на нем вновь оседает невидимая пыль, а следы и шерсть домашних питомцев будто проявляются из ниоткуда. Этот цикл знаком каждой, кто ценит порядок. Однако выход существует не в области мощной химии, а в простой физике и одном скромном веществе — глицерине. Это не чудо, а грамотное применение его свойства создавать легкую защитную пленку.

Как работает глицерин: наука долгой чистоты

Глицерин, или глицерол, — это трехатомный спирт, который является гигроскопичным. На практике это означает, что при правильном разведении в воде для мытья пола он образует на поверхности тончайший, эластичный и нелипкий молекулярный слой. Он выполняет две ключевые функции. Во-первых, выступает в роли антистатика, нейтрализуя статическое электричество, которое и притягивает частицы пыли и шерсти подобно магниту. Во-вторых, эта невидимая пленка заполняет микротрещины и неровности покрытия, делая поверхность более гладкой, что затрудняет закрепление грязи. Особенно разителен эффект в домах с животными — шерсть перестает «прилипать» к ламинату или линолеуму моментально после уборки.