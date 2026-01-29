5 самых больших деревень мира — и все в России
- 01:30 30 января
- Иван Скоробогатов
Мы привыкли представлять деревню как тихое место с парой улиц. Однако в России существуют сёла, чьи размеры и население бросают вызов этому стереотипу. Это целые миры с развитой инфраструктурой, длинными проспектами и тысячами жителей. Они сохраняют статус сельских поселений, но по своему масштабу могли бы составить конкуренцию многим городам. Давайте откроем карту и познакомимся с гигантами, которые остались сёлами лишь формально.
Село или город: в чём сегодня разница
Исторически село отличалось от деревни наличием церкви и школы. Сегодня эти формальные признаки стёрлись. Статус населённого пункта часто зависит не от размера или благополучия, а от административных решений и, что интересно, мнения самих жителей. Именно поэтому места с многотысячным населением и собственной промышленностью могут десятилетиями сохранять сельский уклад жизни, что лишь добавляет им уникальности.
Топ-5 самых больших сёл России
1. Новая Усмань (Воронежская область)
Это село — абсолютный лидер по численности населения. Здесь проживает более 36 тысяч человек. Основанная в конце XVI века на реке Усмань, Новая Усмань обладает развитой промышленностью и богатой историей. Парадокс в том, что почти 94% жителей на референдуме высказались против присвоения селу статуса города. Здесь есть свой краеведческий музей, мемориалы и старинная архитектура, что делает его привлекательным местом для жизни.
2. Засечное (Пензенская область)
Село с населением около 27 тысяч человек демонстрирует активный рост благодаря масштабному жилищному строительству. Основанное в XVIII веке и historically known as Дмитриевское, Засечное — пример динамично развивающегося сельского поселения, где современные новостройки сочетаются с исторической планировкой.
3. Кочубеевское (Ставропольский край)
Это село — мировой рекордсмен по площади. Оно занимает почти 142 квадратных километра, что больше территории многих европейских столиц. Население составляет около 26,6 тысяч человек. Село образовалось путём слияния нескольких поселений, включая немецкие колонии. Примечательно, что у Кочубеевского есть собственные официальные символы: герб, флаг и гимн.
4. Александровское (Ставропольский край)
Село известно своей уникальной планировкой: его протяжённость составляет около 40 километров. Главная улица тянется на 26 километров, что вынуждает местные власти содержать полноценную систему общественного транспорта. При населении в 25,5 тысяч человек Александровское по своей инфраструктуре и масштабам мало отличается от города.
5. Кинель-Черкассы (Самарская область)
Это крупное село с населением более 16,5 тысяч человек является административным центром для целой группы поселений. Важно не путать само село, занимающее 24 квадратных километра, с общим муниципальным образованием. Исторически оно было основано на берегу реки Большой Кинель и сохранило черты традиционной застройки, сочетая их с современными удобствами.
Эти сёла-гиганты ломают привычные представления о сельской жизни. Они доказывают, что понятие «деревня» в России может означать не только уединение и малочисленность, но и устойчивую, развитую среду обитания для десятков тысяч людей, сознательно выбирающих свой особый уклад жизни.
