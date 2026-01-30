Как в журнале «Работница» 1985 года: забытый способ вернуть духовке фабричный блеск

Мутное, покрытое въевшимся нагаром стекло духового шкафа — это не просто эстетическая проблема. Через такой налет сложно разглядеть, как подрумянивается выпечка или томится жаркое, а при нагревании старые жировые отложения могут начать дымиться, влияя на вкус и аромат блюд. Многие мирятся с этим, откладывая неприятную уборку на потом. Однако эксперт по чистоте Марина Жукова делится методом, который превращает трудоемкую чистку в быструю и эффективную процедуру с помощью двух доступных продуктов.

Наука чистоты: почему сода и уксус побеждают жир

Эффективность этого дуэта основана на простой химии. Пищевая сода (бикарбонат натрия) — это щелочь, которая расщепляет жиры, превращая их в мылоподобные вещества, легко удаляемые с поверхности. Столовый уксус (раствор уксусной кислоты) выступает как дезинфицирующее средство и растворитель минеральных отложений. Их последовательное применение создает реакцию, которая разрыхляет даже застарелый, полимеризовавшийся от высокой температуры нагар, не царапая стекло.