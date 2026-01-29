Беру две старые зубные щетки и резинку для денег: классный трюк для дома — выручает каждый день

Замена зубной щётки каждые три месяца — золотое правило гигиены. Но это не значит, что отслуживший свой срок предмет должен отправиться прямиком в мусорное ведро. Его жёсткая щетина и удобная ручка делают его неожиданно полезным помощником в домашних делах. Вот два практичных способа дать старой щётке вторую жизнь.

Лайфхак 1: Двойная мощность для труднодоступных мест

Если связать две зубные щётки вместе, разместив их головками в противоположные стороны и зафиксировав канцелярской резинкой, у вас получится необычный, но очень эффективный инструмент.