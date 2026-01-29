Логотип новостного портала Прогород
Беру две старые зубные щетки и резинку для денег: классный трюк для дома — выручает каждый день

Замена зубной щётки каждые три месяца — золотое правило гигиены. Но это не значит, что отслуживший свой срок предмет должен отправиться прямиком в мусорное ведро. Его жёсткая щетина и удобная ручка делают его неожиданно полезным помощником в домашних делах. Вот два практичных способа дать старой щётке вторую жизнь.

Лайфхак 1: Двойная мощность для труднодоступных мест

Если связать две зубные щётки вместе, разместив их головками в противоположные стороны и зафиксировав канцелярской резинкой, у вас получится необычный, но очень эффективный инструмент.

Как это работает и где применять:

  • Очистка расчёски: Пропустите зубья расчёски между щётками и несколько раз проведите вдоль. Щетина идеально вычистит волосы, кожный жир и остатки стайлинга, застрявшие у основания зубьев.

  • Уход за решёткой гриля или воздухоочистителя: Двойная щётка позволяет одновременно чистить обе стороны решётки или ячейки мелкой сетки. Это особенно удобно для ухода за съёмными решётками духовки, вентиляционных панелей или кухонных вытяжек.

    • Лайфхак 2: Самодельная «лущилка» для семечек

    Для любителей семечек этот способ станет маленьким открытием. Отрежьте ножницами щетину с двух щёток, оставив только головки с ровной платформой. Соедините их обратной стороной друг к другу (платформой наружу) и плотно скрепите резинкой или изолентой.

    Преимущества такого подхода

    • Безопасность: вы избегаете риска повредить зубную эмаль, что часто случается при щелкании семечек зубами.

    • Чистота: пальцы и ногти остаются чистыми, без характерного запаха и окрашивания.

    • Удобство: инструмент легко помещается в карман, его можно взять с собой на прогулку или для просмотра фильма.

    Эти простые идеи не только помогают находить применение старым вещам, но и решают мелкие бытовые задачи с минимальными усилиями. Прежде чем отправлять что-то в утиль, иногда стоит взглянуть на привычный предмет под новым углом.

