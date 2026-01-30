Подоконник будет белее снега. Аптечный пузырёк, который справляется с желтизной быстрее химии - и стоит копейки

Ухоженный подоконник — это визитная карточка хозяйки. Но даже при регулярной уборке на нем со временем появляются серые разводы от пыли, желтоватые пятна от цветочных горшков и неприятные разводы после дождя. Не спешите покупать дорогой спрей. Чаще всего решение лежит на полке в вашей домашней аптечке — это обычный нашатырный спирт.

Почему именно нашатырный спирт: наука чистоты

Нашатырь, или раствор аммиака, — это щелочь, которая действует как эффективный эмульгатор. Проще говоря, он расщепляет жировые и белковые загрязнения, которые и становятся причиной серого налета и липких пятен. В отличие от абразивных порошков, которые могут оставить микроцарапины на пластике или окрашенном дереве, нашатырь действует мягко, растворяя грязь, а не стирая поверхность.