Самые вкусные котлеты готовятся именно так: пока все добавляют лук, я кладу ложку сладкого

После праздничного гастрономического марафона душа просит чего-то простого, но одновременно изысканного. Знакомьтесь: сочные, тающие во рту куриные котлеты, приготовление которых займет не больше 20 минут. Никакой сложной кулинарии – только свежие продукты и немного хитрости.

Секрет сочности раскрыт: манка и сметана творят чудеса

Забудьте о сухих и безвкусных котлетах! В нашем рецепте мы используем два волшебных ингредиента: манную крупу и сметану. Они превращают обычный куриный фарш в нежнейшую, сочную основу, которая покорит даже самых взыскательных гурманов.