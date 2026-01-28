2 шт. в топку — и дымоход чище, чем новый: сажа и копоть испарились без следа — тяга 10 из 10

Замечали, как с каждым годом печь греет хуже, а дров уходит все больше? Скорее всего, дело в саже, коварно поселившейся на стенках вашего дымохода. Этот налет не только снижает эффективность отопления, но и представляет серьезную пожарную опасность. Не спешите вызывать дорогостоящего трубочиста. Существуют проверенные временем народные методы, которые помогут вам справиться с проблемой, используя дары природы и простые подручные средства.

Сажа – тихий враг вашего дома: как натуральные методы приходят на помощь

Забитый дымоход – это не просто неприятность, это реальная угроза. Сажа сужает просвет, уменьшает тягу и приводит к тому, что топливо сгорает впустую. К счастью, существуют натуральные "чистильщики", которые, выделяя определенные вещества при горении, размягчают сажу и препятствуют ее образованию. Эти методы – отличная профилактика, особенно если применять их регулярно.