Салат с пекинской капустой "Хрумка": готовится всего 5 минут, получается сочным и вкусным — домашних за уши не оттащить
- 09:20 27 января
- Иван Огурцов
Этот салат обладает магическими свойствами: близкие не могут устоять перед добавкой, а гости настойчиво просят поделиться секретом. Он универсален, как маленький чёрный костюм: великолепен и в сочетании с мясом, и как самостоятельное блюдо, способное украсить любой стол. Готовы узнать рецепт салата, который станет хитом вашего кулинарного репертуара?
Ингредиенты для салата, вызывающего зависимость:
- 300 граммов нежной пекинской капусты (она придаст салату воздушность и лёгкость);
- Одна банка консервированного зеленого горошка (создаст приятную сладость и текстурный контраст);
- Один свежий огурец (примерно 150 граммов), придаст салату свежесть и сочность;
- Небольшой пучок ароматного зеленого лука (добавит пикантности и весеннего настроения);
- Один спелый авокадо (обеспечит кремовую текстуру и полезные жиры);
- Четыре столовые ложки густой сметаны (основа для нежной заправки);
- Щепотка свежемолотого черного перца (подчеркнет вкус ингредиентов);
- Зубчик чеснока (добавит пикантности и аромата);
- Соль – 2-3 щепотки или по вкусу (важно правильно сбалансировать вкус);
- Одна чайная ложка не острой горчицы (придаст заправке приятную остроту и глубину).
Готовим салат, который станет легендой:
-
Начнём с основы – тонко нашинкуйте пекинскую капусту, как будто создаете воздушное облако, и поместите её в просторную салатную миску. Чем тоньше нашинкована капуста, тем нежнее будет салат.
Избавьтесь от жидкости в банке с зеленым горошком. Добавьте горошек к капусте. Его сладкие горошины придадут салату игривое настроение.
Огурец нарежьте небольшими кубиками. Чем меньше кубики, тем лучше раскроется вкус огурца в салате. Зеленый лук мелко порубите и отправьте все это в салатник.
Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками. Постарайтесь нарезать авокадо непосредственно перед добавлением в салат, чтобы он не потемнел. Добавьте авокадо к остальным ингредиентам.
Теперь займёмся заправкой – смешайте в небольшой миске сметану, соль, перец, горчицу и измельченный чеснок. Чеснок лучше пропустить через пресс, чтобы он равномерно распределился в заправке.
Полейте салат заправкой и аккуратно, но тщательно перемешайте, чтобы каждый ингредиент покрылся нежным сметанным соусом.
Вот и все! Ваш салат готов покорять сердца и вкусовые рецепторы. Подавайте его сразу же, чтобы он сохранил свою свежесть и хрустящую текстуру. Можете украсить салат веточкой укропа или петрушки для дополнительной красоты и аромата. Приятного аппетита!
