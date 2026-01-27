Салат с пекинской капустой "Хрумка": готовится всего 5 минут, получается сочным и вкусным — домашних за уши не оттащить

Этот салат обладает магическими свойствами: близкие не могут устоять перед добавкой, а гости настойчиво просят поделиться секретом. Он универсален, как маленький чёрный костюм: великолепен и в сочетании с мясом, и как самостоятельное блюдо, способное украсить любой стол. Готовы узнать рецепт салата, который станет хитом вашего кулинарного репертуара?

Начнём с основы – тонко нашинкуйте пекинскую капусту, как будто создаете воздушное облако, и поместите её в просторную салатную миску. Чем тоньше нашинкована капуста, тем нежнее будет салат.

Избавьтесь от жидкости в банке с зеленым горошком. Добавьте горошек к капусте. Его сладкие горошины придадут салату игривое настроение.

Огурец нарежьте небольшими кубиками. Чем меньше кубики, тем лучше раскроется вкус огурца в салате. Зеленый лук мелко порубите и отправьте все это в салатник.

Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками. Постарайтесь нарезать авокадо непосредственно перед добавлением в салат, чтобы он не потемнел. Добавьте авокадо к остальным ингредиентам.

Теперь займёмся заправкой – смешайте в небольшой миске сметану, соль, перец, горчицу и измельченный чеснок. Чеснок лучше пропустить через пресс, чтобы он равномерно распределился в заправке.

Полейте салат заправкой и аккуратно, но тщательно перемешайте, чтобы каждый ингредиент покрылся нежным сметанным соусом.

Вот и все! Ваш салат готов покорять сердца и вкусовые рецепторы. Подавайте его сразу же, чтобы он сохранил свою свежесть и хрустящую текстуру. Можете украсить салат веточкой укропа или петрушки для дополнительной красоты и аромата. Приятного аппетита!

