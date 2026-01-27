Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Можно смело брать – там одно мясо: Роскачество выявило лучшие марки пельменей

Можно смело брать – там одно мясо: Роскачество выявило лучшие марки пельменейСоздано в Шедевруме

Поход за пельменями в магазин иногда напоминает лотерею: повезет или нет? Увы, качество этого популярного продукта часто оставляет желать лучшего. Чтобы уберечь потребителей от разочарований, Роскачество провело масштабное исследование и назвало те бренды, которые выдержали строгий контроль качества и достойны вашего внимания.

Что скрывается внутри? "Пельменная экспертиза" от Роскачества.

Эксперты Роскачества оценивали пельмени по самым строгим критериям, словно проводя секретное расследование:

  • "Мясо или имитация?": Хватает ли мяса в начинке? Не прячутся ли в составе соя, крахмал, усилители вкуса и прочие "заменители"? Полный разбор ингредиентов, чтобы выяснить, из чего на самом деле сделаны пельмени. Это как раскрыть обман, обнаружив в дорогой начинке лишь намек на настоящее мясо.

  • "Честность на этикетке": Соответствует ли заявленный состав реальному? Открыто ли производитель указывает все составляющие или пытается скрыть правду? Задача – разоблачить недобросовестных производителей, которые вводят потребителей в заблуждение.

  • "Безопасность превыше всего": Безопасен ли продукт для здоровья? Нет ли вредных микроорганизмов и опасных веществ, способных навредить вашему организму? Это как проверка на наличие "мин", которые могут скрываться в продукте.

    • Топ-9 пельменей 2025: Роскачество даёт "зелёный свет".

    Из 48 протестированных образцов лишь избранные получили высокую оценку и одобрение Роскачества. В список лучших вошли следующие бренды:

    • «Дымов»
    • «Мясницкий ряд»
    • «Мираторг»
    • «Папа может»
    • «Ермолино»
    • «Атяшево»
    • «ВкусВилл»
    • «Цезаренок»
    • «Рублевский»

    Эти производители доказали, что в их пельменях действительно есть натуральное мясо, отсутствуют сомнительные добавки, и продукция безопасна для употребления. Результаты тестов подтвердили отсутствие вредоносных бактерий и опасных примесей. Это как получить личную рекомендацию от эксперта, которому можно доверять.

    Памятка покупателю: как выбрать качественные пельмени в магазине?

    • Читайте состав как детектив: Чем короче список ингредиентов, тем лучше. Идеальный состав – это мясо, мука, вода и специи. Никаких "Е" и непонятных терминов! Это как ключ к разгадке, который позволяет понять, насколько натурален продукт.

    • Срок годности – ваш союзник: Всегда проверяйте дату изготовления и срок годности. Не стоит рисковать покупкой продуктов, срок хранения которых подходит к концу. Свежесть – залог безопасности и вкуса.

    • Внешний вид имеет значение: Пельмени должны быть целыми, ровными, без трещин и повреждений. Избыток льда на упаковке – повод усомниться в качестве продукта. Это как первое впечатление, которое может сказать о многом.

    • Доверяйте проверенным брендам: Компании с хорошей репутацией более ответственно относятся к качеству продукции. Ориентируйтесь на рейтинги Роскачества и отзывы покупателей. Это как выбирать ресторан, ориентируясь на отзывы посетителей.

    Осознанный выбор продуктов – это не только гарантия вкусного ужина, но и забота о вашем здоровье и благополучии.

    Напомним, ранее мы писали о том, что Психолог объяснила, почему дети не звонят, не приезжают после 40 и Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку.

    Читайте также:

    ...

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+