Беру 38-е место - в поезде еду как царица: бывалые путешественники неспроста выбирают боковушку у туалета

Фото из архива "ПроГорода"

Когда-то плацкарт ассоциировался с бюджетными путешествиями и бессонными ночами. Сегодня он переживает второе рождение. Все больше путешественников, даже те, кто ранее предпочитал купе, выбирают плацкарт, находя в нем неожиданный уровень комфорта и свободы. Разберемся в причинах этого ренессанса. Плацкарт 2.0: забудьте стереотипы Современный плацкарт – это уже не те "вагоны страданий" из воспоминаний детства. Пространство преобразилось, предлагая все необходимое для приятной поездки.

Розетка для каждого: Больше не нужно спорить из-за единственного источника питания. Теперь у каждого пассажира есть личная розетка. Можно спокойно работать, смотреть фильмы или слушать музыку в дороге.

Больше не нужно спорить из-за единственного источника питания. Теперь у каждого пассажира есть личная розетка. Можно спокойно работать, смотреть фильмы или слушать музыку в дороге. Климат-контроль: Поддерживается комфортная температура в любое время года. Больше никаких перепадов температур и риска простудиться во время ночной поездки.

Поддерживается комфортная температура в любое время года. Больше никаких перепадов температур и риска простудиться во время ночной поездки. Современные туалеты: Чистота, гигиена и отсутствие неприятных запахов – стандарт для современных санитарных зон в плацкартных вагонах.

Чистота, гигиена и отсутствие неприятных запахов – стандарт для современных санитарных зон в плацкартных вагонах. Индивидуальные шторки: Личное пространство больше не роскошь. Можно укрыться от яркого света или любопытных взглядов, создавая атмосферу уединения. Больше места, чем в купе? Реальность Как ни странно, в плацкарте часто оказывается больше места для багажа. Вдоль всего вагона расположены полки, на которых удобно размещаются чемоданы, детские коляски и даже музыкальные инструменты.