Теперь всегда готовлю творожную запеканку без манки – на выходе воздушное лакомство, как суфле, просто тает во рту

Творожная запеканка, наряду с румяными сырниками и пышными ватрушками, занимает почётное место в кулинарных фаворитах благодаря своей нежной консистенции и всеядности, словно хамелеон, уместно вписываясь в любое время суток. Предлагается не просто рецепт, а билет в мир воздушной и тающей во рту запеканки, подобной облаку, сотканному из творога.

Секрет кроется в отсутствии муки и манки, этих "утяжелителей", способных превратить десерт в подобие кирпича. Запеканка взлетает к небесам кулинарного Олимпа, удивляя своей пышностью и нежностью, словно взбитые сливки, а не творожный пирог. Для создания этого чуда понадобятся простые ингредиенты, словно ноты для мелодии: творожная масса, словно основа симфонии, яйца, сахар, сметана, крахмал, щепотка соли, ванилин и сливочное масло, как вишенка на торте. Этот элементарный набор продуктов гарантирует потрясающий вкус и аромат, словно букет цветов.