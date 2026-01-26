Будет цвести пышно и долго: чем подкормить герань в феврале, чтобы у нее больше не сохли листья

Опытный садовод Анастасия Новикова делится тремя проверенными рецептами "зимних эликсиров" для герани, которые помогут ей пережить холода и подготовиться к весеннему пробуждению. Каждый из этих чудодейственных составов готовится на основе литра тёплой воды, словно целебный чай.

Зима для герани – время заслуженного отдыха и накопления сил перед будущим периодом обильного цветения. Однако часто в этот период цветоводы сталкиваются с увяданием листвы, словно растение впадает в зимнюю спячку не по своей воле. Чтобы герань не зачахла, а продолжала радовать своим здоровым видом, ей необходима подкормка, как глоток свежего воздуха.

Первый в списке – глицин. Разведите две таблетки глицина в литре воды до полного растворения, как если бы готовили успокаивающий напиток. Глицин, будучи аминокислотой, словно строительный материал, стимулирует рост зелёной массы у комнатных растений, обеспечивая их сочным и здоровым видом. Он подобен витаминному комплексу для человека, дающему силы и энергию.

Янтарная кислота: "энергетический напиток" для корней и цветов

Следующий "ингредиент" – янтарная кислота. Растворите две таблетки в литре воды, словно создавая волшебный раствор. Этот биологический стимулятор подобен "будильнику" для корневой системы цветка, активизируя её рост и укрепляя её. Янтарная кислота – это не только стимулятор роста корней, но и мощный "заряжатель" для цветения герани. Опрыскивание листьев тем же раствором словно дарит растению "душ из нектара", стимулируя появление множества крупных и ярких соцветий.

Биогумус: "чёрное золото" для почвы

Третий эликсир – биогумус. Добавьте всего одну чайную ложку на литр воды, словно приправляете блюдо ценной специей. Биогумус – это "чёрное золото" для почвы, улучшающее её структуру и обогащающее полезными веществами. Он подобен органическому удобрению в саду, делающему почву плодородной и здоровой.

Поливайте герань этими "эликсирами" примерно два раза в месяц, словно даёте ей регулярную порцию витаминов.

Помимо подкормок, Анастасия Новикова подчёркивает, что для здорового роста герани необходимо достаточно света. Растение любит солнце и тепло, поэтому стоит обеспечить ему место с температурой воздуха не ниже 25 градусов, словно создавая для него условия летнего сада. В комбинации с правильным поливом и подкормкой, эти условия помогут герани пережить зиму и порадовать вас пышным цветением.

