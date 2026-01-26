Не молоко и не яйца: именно это добавляли в омлет для пышности — секрет столовых СССР

Тот самый вкус из детства – пышный, как облако, омлет из советской столовой – до сих пор вызывает теплые воспоминания. Воссоздать его проще, чем кажется, секрет – не в диковинных ингредиентах, а в мудрости простых правил, проверенных временем. Представьте себе: на кухне не жужжит блендер, а в руках – простая столовая ложка. Именно она была главным инструментом советских поваров. Почему? Все дело в деликатности. Ложка, в отличие от венчика или блендера, не создает лишних пузырьков в яичной массе, тех самых пузырьков, которые мешают омлету взлететь до небес. Это как с дрожжевым тестом – не переусердствуй, и оно отблагодарит тебя пышностью.

Секрет идеальной консистенции кроется в пропорциях. Вспомните, как бабушка всегда говорила: "Все хорошо в меру". Современные кулинары иногда щедрой рукой льют молоко в яичную смесь, а вот советские повара были строги: молока – не больше четверти от общего объема. Представьте, что яичная смесь – это холст, а молоко – краска. Слишком много краски – и картина потеряет свою легкость.