Почему продукты питания в "КБ" стоят дешевле, чем в других магазинах. И можно ли их покупать

Суть в том, что в магазине, позиционирующем себя как алкогольный, базовые продукты питания зачастую оказываются дешевле, чем в привычных супермаркетах. Это не просто случайность, а тщательно выстроенная стратегия, привлекающая покупателей всех возрастов.

Вопрос о засилье алкомаркетов, особенно "Красное и Белое" (КБ), в наших дворах вызывает бурные дискуссии. Отбросим в сторону морализаторство о всеобщем спаивании населения. Проблема гораздо глубже и кроется там, где её не ждали – в ценах на продукты.

Представьте ситуацию: у моего друга под окнами соседствуют "Магнит" и "Красное и Белое". Куда он пойдет за яйцами, хлебом и сосисками? Правильно, в КБ, где цены ощутимо ниже. А если захочется чего-нибудь "покрепче", то выбор очевиден. Подобная ценовая политика – мощный магнит, притягивающий покупателей, словно свет мотыльков. Даже дети скорее побегут в КБ за конфетами, сэкономят пару рублей и, возможно, невольно станут свидетелями не самых приятных сцен. А пенсионеры, особенно бабушки, кажется, готовы прописаться в КБ, ведь возможность купить яйца по цене ниже рыночной – это, по их мнению, настоящая удача.

В чем секрет таких низких цен в "Красном и Белом"?

Официальная версия такова: прямые поставки от производителей, минуя посредников. КБ закупает огромные партии товаров сразу для всех своих 13352 магазинов по всей стране, что позволяет получать от поставщиков значительные скидки. Отсутствие масштабной рекламы также играет свою роль, делая ставку на "сарафанное радио". И, судя по всему, эта стратегия прекрасно работает. Постоянный мониторинг рынка позволяет КБ предлагать цены, которые выгодно отличаются от конкурентов.

Однако существует и неофициальная версия, которая, вероятно, не лишена оснований.

Предположим, что КБ намеренно устанавливает минимальную наценку (а возможно, и вовсе продает в убыток) на продукты первой необходимости. Это, в свою очередь, привлекает покупателей, которые, зайдя за дешевым хлебом, могут соблазниться и на покупку алкоголя. Это классический маркетинговый ход - завлечение акционными товарами. Таким образом, КБ успешно конкурирует с крупными сетевыми магазинами, которые присутствуют буквально на каждом шагу.

Важно понимать, что продукты в КБ ничем не отличаются от тех, что продаются в других магазинах. Просто они дешевле, и это факт. Вопрос лишь в том, чтобы не начать злоупотреблять алкоголем из-за доступности продуктов в алкомаркетах.

Следует помнить, что благотворительностью никто не занимается. В бизнесе все просчитано до мелочей.

Мне очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. С нетерпением жду ваших комментариев.

Напомним, ранее мы писали о том, что Психолог объяснила, почему дети не звонят, не приезжают после 40 и Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку.

Читайте также: