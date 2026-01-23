Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три простых правила - готовлю только так

Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три простых правила - готовлю только такfreepik.com

Квашеная капуста – это гораздо больше, чем просто пикантная закуска. Это неотъемлемая часть кулинарных традиций, бережно передаваемых из поколения в поколение, словно фамильная драгоценность. Чтобы создать квашеную капусту с безупречным вкусом и хрустящей текстурой, необходимо тщательно подбирать ингредиенты и соблюдать ключевые рекомендации.

Секреты приготовления идеальной квашеной капусты

Выбор "царицы огорода"

Наилучшего результата можно добиться, используя поздние сорта капусты, такие как "Агрессор", "Московская поздняя" и "Слава". Эти сорта отличаются сочностью, аппетитным хрустом и превосходными вкусовыми качествами, которые сохраняются в течение длительного времени. Они словно созданы для того, чтобы стать основой для идеальной квашеной капусты.

Магия соли

Для засолки капусты следует использовать исключительно крупную соль без каких-либо добавок. На один килограмм капусты потребуется примерно 20 граммов соли, словно точная формула алхимика. Некоторые добавляют щепотку сахара, однако здесь важно проявить осторожность: избыток сахара может спровоцировать образование нежелательной слизи, нарушив гармонию вкуса.

Спутники капусты: морковь и специи

Поздние, плотные сорта моркови гармонично сочетаются с капустой, словно два друга, дополняющие друг друга. Однако не стоит добавлять более 50 граммов моркови на килограмм капусты, чтобы не замедлить процесс ферментации. Обогатить вкус капусты помогут ароматные специи, такие как семена укропа и тмина – по одной чайной ложке на килограмм капусты будет достаточно, чтобы "оживить" вкус.

Напомним, ранее мы писали о том, что Психолог объяснила, почему дети не звонят, не приезжают после 40 и Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+