Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Вношу в горшок — и фикус Бенджамина больше не капризничает: листья перестанут падать в одно мгновение — особый "пинок"

Вношу в горшок — и фикус Бенджамина больше не капризничает: листья перестанут падать в одно мгновение — особый "пинок"freepik.com

Фикус Бенджамина, обладающий репутацией неприхотливого "зеленого друга", порой преподносит сюрпризы, устраивая внезапный "листопад". Чаще всего это происходит в конце летнего сезона или с приходом осенней прохлады.

Не стоит закрывать глаза даже на первые "сигналы SOS", ведь остановить этот процесс важно, пока он не перешел в стадию "катастрофы". В такие моменты на помощь приходит секретное оружие – специальная "витаминная бомба" для растений.

Если ваша цель – не только остановить опадание листвы, но и пробудить фикус Бенджамина к активному росту в любое время года, обратите внимание на янтарную кислоту. Некоторые садоводы предпочитают использовать таблетированную форму, однако, по мнению опытного автора канала «Сад Фрейи», жидкий янтарин действует быстрее и эффективнее.

Для приготовления чудодейственного эликсира потребуется всего 1,5 мл жидкого янтарина на 1 литр воды. После тщательного перемешивания, полученным раствором аккуратно поливаем растение под корень. Такую "реанимацию" можно проводить дважды в месяц.

Уже через несколько дней вы увидите, как фикус Бенджамина прекращает свою "листопадную грусть" и начинает активно наращивать зеленую массу. К концу месяца ваш комнатный питомец преобразится до неузнаваемости, словно после посещения SPA-салона.

Напомним, ранее мы писали о том, что Психолог объяснила, почему дети не звонят, не приезжают после 40 и Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+