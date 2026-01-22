"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили худшие марки сухого корма для питомцев

Решено выяснить, чем кормят наших четвероногих друзей. В центре внимания – корма с ароматом курицы, лидеры продаж в зоомагазинах. Эксперты проверили 25 популярных брендов, чтобы узнать, соответствуют ли они заявленному качеству и не таят ли опасности для здоровья кошек. Это как детективное расследование в мире кошачьей еды.

Первое правило – корм должен быть безопасным. Эксперты скрупулезно проверили содержание опасных веществ: токсинов, нитритов, радионуклидов, тяжелых металлов (ртути, кадмия, свинца, мышьяка, меди), а также оценили микробиологическую чистоту (бактериальная обсемененность, энтеробактерии, сальмонеллы, токсинообразующие анаэробы). К счастью, в этой области все образцы оказались чисты.

Но дьявол, как известно, кроется в деталях.

Металломагнитная примесь: откуда берется стружка в кошачьей миске?

В процессе промышленного производства в корм иногда попадает микроскопическая металлическая стружка. По ГОСТу ее размер не должен превышать 2 мм, а края должны быть не острыми. Роскачество установило более строгий критерий – не более 20 мг/кг таких частиц. Исследование выявило превышение этой нормы в кормах двух брендов. Все частицы соответствовали требованиям ГОСТ по размеру и форме, но сам факт их присутствия настораживает. Это как песчинка в идеально приготовленном блюде.

Микотоксины: скрытая угроза для кошачьей печени и почек

В восьми образцах обнаружен микотоксин фумонизин В1. Он не влиял на общую токсичность корма, но представляет потенциальную опасность для печени и почек кошки при длительном употреблении. Это как мина замедленного действия.

Пестициды и антибиотики: эхо прошлого?

В 17 образцах найдены следы пестицидов (дельтаметрин, хлормекват-хлорид, пиримифос-метил). Вероятнее всего, они попали в корм из растительных компонентов, которыми обрабатывали урожай от вредителей.

В трех образцах обнаружены следы антибиотиков. Законодательство допускает незначительное количество антибиотиков в кормах для кошек, но наличие пестицидов не позволяет претендовать на Знак качества.

Дефицит жизненно важных элементов: берегите селен и калий

Вместо "химии" исследование выявило дефицит полезных веществ. Содержание натрия, кальция, фосфора, магния, железа, меди, йода, марганца и цинка соответствовало нормам. Но с селеном и калием возникли проблемы.

В кормах Purina One, Proхвост, «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Canin, Perfect fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit, Winner и Best Dinner (даже для котят) обнаружен дефицит селена. Корма «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner и Probalance не соответствуют требованиям по содержанию калия. Постоянное употребление таких кормов может привести к дефициту этих элементов в организме кошки. Это как диета, лишенная необходимых витаминов.

Сколько курицы в курином корме?

Один из главных вопросов, волнующих владельцев кошек: сколько мяса на самом деле содержится в корме с заявленным высоким содержанием мяса? Аккредитованной методики для точной оценки этого показателя пока не существует. Но исследование выявило косвенные признаки нехватки мясных компонентов в 11 из 13 образцов.

Производители реагируют на критику

Роскачество направило результаты исследования производителям, импортерам, торговым сетям и маркетплейсам.

Представитель ТМ Onto Pet Food признал, что результаты стали поводом для детальной внутренней проверки и усовершенствования производства. Компания планирует подать заявку на пересмотр результатов после выпуска улучшенной партии продукции.

«Яндекс Маркет» и Ozon удалили карточки товаров, не соответствующих стандартам. Производители «Каждый день», «Наша марка», Sirius, Best Dinner, Onto Pet Food и «ВкусВилл» провели внутренние проверки. АО «Гатчинский ККЗ», владелец ТМ «Наша марка», рассматривает возможность корректировки состава.

Компания «Гранд-Альфа», производящая корм Best Dinner, прекратила сотрудничество с прежним заводом в декабре 2022 года.

Сеть магазинов «Ашан» провела проверку на заводе, производящем кошачий корм «Каждый день», по результатам которой был разработан план по исправлению выявленных недостатков и пересмотру стандартов производства.

Цена – не приговор, российский – не хуже импортного

Исследование показало, что недорогие корма не обязательно напичканы вредными добавками и лишены полезных элементов. Более того, стереотип о превосходстве импортных кормов не подтвердился: единственным продуктом, полностью соответствующим всем новым стандартам Роскачества, оказался корм российского производства. Несмотря на недостатки, все исследованные корма признаны безопасными для кошек.

Вывод: выбор корма для кошки – ответственное решение. Важно внимательно читать состав, обращать внимание на результаты исследований и учитывать индивидуальные особенности вашего питомца.

