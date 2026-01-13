Ванны и душевые кабины – прошлый век: в 2026 году начнется массовый переход на этот инновационный тренд

Фото из архива "ПроГорода"

Душевая капсула: трансформация ванной комнаты из функциональной в персональную спа-зону. Привычные душевые кабины и ванны постепенно уступают место новому формату, который меняет представление о гигиенических процедурах – душевой капсуле. Это не просто место для мытья, а компактная система для релаксации и восстановления, трансформирующая рутину в ритуал. Душевые капсулы стремительно набирают популярность, претендуя на звание главного тренда в обустройстве ванных комнат ближайшего будущего. Душ против капсулы: смена парадигмы.

Разница между стандартной душевой кабиной и капсулой кроется в самом подходе. Обычный душ решает базовую задачу – гигиену. Капсула же предлагает превратить ежедневный душ в многоступенчатую процедуру, направленную на расслабление и восстановление сил. Она представляет собой закрытую или полузакрытую конструкцию с плавными линиями и матовыми или тонированными панелями, создающими эффект кокона. Именно форма и относительная герметичность позволяют создать ощущение уединенности, позволяя на время отвлечься от внешнего мира.