Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

"Выпил, но не ехал": как доказать свою невиновность, если ДПС застали вас нетрезвым у стоящей машины

"Выпил, но не ехал": как доказать свою невиновность, если ДПС застали вас нетрезвым у стоящей машиныФото из архива "ПроГорода"

Представьте: субботний вечер, гараж, вы возитесь со своим железным конем. Пара бутылок пива для настроения – и вот вы уже заводите двигатель, чтобы проверить свою работу. И тут как гром среди ясного неба – наряд ДПС! Протокол, лишение прав… Как? Вы же никуда не ехали! Знакомая ситуация? Увы, многие водители сталкиваются с подобным абсурдом, когда наказание следует даже без факта вождения. Давайте разберемся, как не стать жертвой такой ситуации и что говорит закон.

Закон суров: управление или нахождение рядом – есть ли разница?

Теоретически, все просто. Статья 12.8 КоАП РФ карает за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ключевое слово – "управление". Это значит, что машина должна двигаться, перемещаться в пространстве. Юридически, нахождение рядом с автомобилем, даже с заведенным двигателем, не является управлением, а значит, и наказывать не за что. Звучит логично, правда?

Судебная реальность: когда протокол становится приговором

Но реальность наших дорог и судов, к сожалению, далека от идеала. В 99% случаев суды первой инстанции встают на сторону инспекторов ДПС, игнорируя доводы водителя о том, что он никуда не ехал. Судьи видят в протоколе главное доказательство вины и закрывают глаза на фактические обстоятельства. Получается, что вы уже виновны, пока не докажете обратное, даже если правда на вашей стороне.

История с BMW: как Верховный суд расставил все точки над "i"

Чтобы понять сложность ситуации, рассмотрим реальный случай из Москвы. Водителя BMW обвинили в управлении автомобилем в пьяном виде и лишили прав на полтора года. Ирония в том, что сам водитель и даже инспекторы ДПС подтвердили в суде: машина стояла на месте, когда они подъехали. Он просто находился рядом.

Несмотря на это, мировой суд оставил решение в силе! Апелляция также не помогла. И только вмешательство Верховного суда восстановило справедливость. Рассмотрев дело досконально, Верховный суд отменил решение о лишении прав, подчеркнув: если факт управления не доказан, то и наказывать не за что.

Cтратегия защиты: как переиграть систему?

Если вы попали в подобную ситуацию, ваша главная задача - собрать железобетонные доказательства своей невиновности. Важно найти свидетелей, которые подтвердят ваши слова в суде. Соседи, прохожие, друзья – все, кто может засвидетельствовать, что машина не двигалась.

Также ценны записи с камер видеонаблюдения. Если на видео видно, что автомобиль долгое время стоял на одном месте, а инспекторы подъехали к уже неподвижной машине, ваши шансы на победу резко возрастают. Без таких доказательств суд, скорее всего, примет сторону обвинения, опираясь на формальный протокол.

Экспертное замечание: В подобных ситуациях крайне важно фиксировать все детали произошедшего, от показаний свидетелей до фото и видеоматериалов. Обращение к опытному юристу, специализирующемуся на делах, связанных с ДТП и нарушением ПДД, может значительно повысить ваши шансы на успех в суде. Помните, знание своих прав и правильная стратегия защиты – залог восстановления справедливости.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+