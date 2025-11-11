"Выпил, но не ехал": как доказать свою невиновность, если ДПС застали вас нетрезвым у стоящей машины

Представьте: субботний вечер, гараж, вы возитесь со своим железным конем. Пара бутылок пива для настроения – и вот вы уже заводите двигатель, чтобы проверить свою работу. И тут как гром среди ясного неба – наряд ДПС! Протокол, лишение прав… Как? Вы же никуда не ехали! Знакомая ситуация? Увы, многие водители сталкиваются с подобным абсурдом, когда наказание следует даже без факта вождения. Давайте разберемся, как не стать жертвой такой ситуации и что говорит закон. Закон суров: управление или нахождение рядом – есть ли разница? Теоретически, все просто. Статья 12.8 КоАП РФ карает за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ключевое слово – "управление". Это значит, что машина должна двигаться, перемещаться в пространстве. Юридически, нахождение рядом с автомобилем, даже с заведенным двигателем, не является управлением, а значит, и наказывать не за что. Звучит логично, правда?

Судебная реальность: когда протокол становится приговором Но реальность наших дорог и судов, к сожалению, далека от идеала. В 99% случаев суды первой инстанции встают на сторону инспекторов ДПС, игнорируя доводы водителя о том, что он никуда не ехал. Судьи видят в протоколе главное доказательство вины и закрывают глаза на фактические обстоятельства. Получается, что вы уже виновны, пока не докажете обратное, даже если правда на вашей стороне.