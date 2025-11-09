«Все китайцы в труху, кроме нескольких моделей»: Топ-5 китайских авто, которые меньше остальных подвержены коррозии

Специалисты выделяют пять моделей, которые успешно бросили вызов стереотипам и демонстрируют отличную стойкость к коррозии.

Коррозия кузова — один из главных страхов российских автолюбителей. Еще недавно автомобили из Китая прочно ассоциировались с преждевременной ржавчиной, но сегодня ситуация кардинально меняется. Китайские производители сделали качество материалов и долговечность кузова своим конкурентным преимуществом.

Открывает рейтинг кроссовер Belgee X70, построенный на платформе Geely Atlas Pro. Большинство кузовных элементов, за исключением крыши и капота, проходят процесс гальванической оцинковки. Толщина защитного слоя цинка составляет около 5 мкм — это не рекордный показатель, но его достаточно для формирования надежного барьера против агрессивной среды.

При стартовой цене от 2,8 млн рублей за новый автомобиль, Belgee X70 предлагает взвешенное соотношение современного дизайна и защиты от ржавчины на долгие годы.

4. Haval H6: Эволюция защиты налицо

Haval H6 — модель, которая наглядно демонстрирует прогресс китайского автопрома. Если у ранних версий (2014 г.) слой оцинковки был скромным, то в обновленных моделях (2020 г.) он достигает 15 мкм. Производитель уделил особое внимание усиленной обработке днища и арок — зон, наиболее уязвимых для влаги, реагентов и механических повреждений.

Благодаря этому, срок до появления первых очагов коррозии у современного H6 эксперты оценивают в 10 лет. Пятилетний кроссовер с пробегом около 80 000 км за 1,5–1,6 млн рублей выглядит разумным вложением в надежность.

3. Haval Jolion: Бестселлер без сюрпризов

Haval Jolion, лидер российских продаж среди китайских кроссоверов, подтверждает свой статус не только цифрами, но и качеством. Кузов автомобиля, за исключением крыши, полностью оцинкован. Владельцы отмечают, что даже при активной эксплуатации в условиях российских зим признаки ржавчины не проявляются долгое время.

Популярность модели обеспечивает высокую ликвидность на вторичном рынке. Двухлетний Jolion с пробегом 40 000 км сегодня оценивается примерно в 1,8 млн рублей.

2. Omoda C5: Гарантия подкреплена технологиями

Omoda C5 подходит к вопросу защиты комплексно. Помимо оцинкованного кузова, автомобиль получил усиленную обработку днища антигравийным составом. Производитель настолько уверен в результате, что предлагает одну из лучших на рынке гарантий — 5 лет или 150 000 км пробега.

Это не просто маркетинг, а уверенность в собственных технологиях. Заявленная стоимость влаждения с пробегом 30 000 км (образца 2023 года) составляет около 2,1 млн рублей.

1. Chery Tiggo 8 Pro: Флагман антикоррозийной борьбы

Лидером рейтинга закономерно становится Chery Tiggo 8 Pro. Инженеры применили для его кузова передовую технологию — катафорезное грунтование. Этот метод, схожий с тем, что используют премиальные бренды, обеспечивает нанесение защитного слоя в электролитической ванне с высочайшей точностью и проникновением во все скрытые полости.

Такой подход гарантирует максимальную долговечность. Подержанный Tiggo 8 Pro с пробегом около 50 000 км остается надежным активом, а его цена стартует от 2 млн рублей.

Заключение: Новый стандарт качества

Очевидно, что китайский автопром совершил качественный скачок. Борьба с коррозией перестала быть формальностью и превратилась в ключевой инженерный приоритет. Сегодня это уже не копирование, а осмысленная доработка машин под конкретные, суровые рынки.

Представленные модели доказывают, что китайские автомобили способны уверенно противостоять российским реалиям, предлагая не только привлекательную цену, но и долгосрочную защиту инвестиций в виде сохраненного кузова.

Читайте также: