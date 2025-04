"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили самые худшие марки корма для питомцев

Тем не менее, возникли некоторые замечания к отдельным товарам:

Выявлено превышение металломагнитной примеси

В процессе обработки в корм может случайно попасть металломагнитная стружка. Согласно ГОСТ, корм не должен содержать частицы размером до 2 мм с острыми краями. По стандарту Роскачества, допустимо не более 20 мг/кг таких частиц. Однако в недавнем исследовании было найдено повышенное содержание вностях в кормах двух марок. Все частицы были диаметром меньше 2 мм и не имели острых краёв, что не противоречит требованиям ГОСТ.

Обнаружены микотоксины

В восьми образцах было выявлено присутствие микотоксина фумонизин В1, хотя это и не влияло на общую токсичность. Данный микотоксин наносит вред печени и почкам у животных.

Следы пестицидов и антибиотиков

В ряде образцов содержались следовые количества пестицидов, обнаруженные в 17 кормах. Это вещества, такие как дельтаметрин, хлормекват-хлорид, и пиримифос-метил, которые, вероятно, переместились в корм из растительных компонентов. Химические вещества использовались при выращивании или хранении продукции для защиты от вредителей.

В трёх товарах также нашли следы антибиотиков. Хотя законодательно допустимое количество пестицидов в кошачьем корме не нормировано, антибиотики допускаются в небольших следах. Однако продукты с такими недостатками не могут претендовать на Знак качества.

Недостаток селена и калия в кормах

Массовая доля натрия, кальция, фосфора, магния, железа, меди, йода, марганца и цинка соответствовала нормам. Однако были выявлены отклонения по другим элементам.

Содержание селена в кормах Purina One, Proхвост, «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Canin, Perfect fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit и Winner не соответствует ГОСТу, в том числе и Best Dinner, предназначенного для котят. Кроме того, корма «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner, Probalance имеют несоответствие по массовой доле калия. Эти нарушения могут вызвать нехватку селена или калия при регулярном потреблении.

Содержание мясных компонентов в корме

Покупатели часто сомневаются в наличии мяса в корме. Несмотря на отсутствие аккредитованных методик для оценки этого, Роскачество выявило по косвенным показателям нехватку мясных компонентов в 11 из 13 образцов с заявленным высоким содержанием мяса.

Реакция на исследование

Роскачество проинформировало всех производителей и импортеров, а также представителей торговых сетей и маркетплейсов о результатах исследования.

Как отметил представитель ТМ Onto Pet Food, не соответствие заявленного количества витамина Е фактическому подтолкнуло их к внутренней проверке и изменениям в производстве. Планируется подать заявку на пересмотр исследования с новой улучшенной партией продукции.

«Яндекс Маркет» и Ozon убрали карточки товаров, не соответствующих стандартам. Представители ТМ «Каждый день», «Наша марка», Sirius, Best Dinner, Onto Pet Food и «ВкусВилл» провели внутреннюю проверку. Производитель АО «Гатчинский ККЗ», владелец ТМ «Наша марка», рассматривает корректировку состава в соответствии с Роскачеством.

ООО «Гранд-Альфа», производящее корм Best Dinner, где обнаружена несоответствие, прекратило работу с прежним заводом в декабре 2022 года.

Сеть магазинов «Ашан» провела внутреннюю проверку на заводе производителя кошачьего корма под собственной маркой «Каждый день». В результате проверки был представлен план исправительных действий. На предприятии происходит пересмотр стандартов производства продукции в соответствии с обновленными требованиями ГОСТ Р 55453 от 2022 года.

Таким образом, изучение продемонстрировало, что недорогие корма не обязательно являются вредными, насыщенными ароматизаторами и лишенными важных витаминов и микроэлементов. Эксперты также не подтвердили предвзятость о том, что импортные корма превосходят по качеству российские: единственным товаром, полностью удовлетворяющим всем новым стандартам Роскачества, оказался продукт российского производства. Хотя в некоторых кормах отмечается недостаток необходимых витаминов и элементов, все они остаются безопасными для животного.

