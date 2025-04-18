Стоят копейки, а стирают даже лучше элитных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества
- 07:15 18 апреля
- Дмитрий Перцев
Недавно эксперты Роскачества провели анализ моющих средств для цветного белья, чтобы помочь покупателям сделать правильный выбор. Эксперты тщательно изучили 30 различных характеристик, оценив не только эффективность удаления загрязнений, но и безопасность каждого продукта для тканей и здоровья человека, сообщает progoroduhta.ru.
Результаты исследования позволили составить рейтинг лучших производителей моющих средств на отечественном рынке. В лидерах оказались компании, предлагающие отличное качество стирки по доступным ценам.
"Аист" занял первое место, получив максимальные 5 баллов. Он эффективно устраняет стойкие загрязнения, сохраняя яркость и цвет тканей. "Burti Color" с оценкой 4,98 баллов также отлично справляется с загрязнениями различного типа, не нарушая структуру и цвет материала.
"Ariel" (4,74 балла) успешно устраняет пятна, не оставляя разводов и не повреждая ткань. Он также обладает приятным ароматом и безопасен для кожи. "Dosia" с таким же количеством баллов, как и "Ariel", обеспечивает идеальное состояние ткани после стирки.
Замыкает топ-5 "Reflect" со счетом 4,50 балла. Этот продукт известен своей способностью удалять различные виды пятен, в том числе от вина, чая, кофе, жира и уличных загрязнений.
Используйте данный рейтинг, чтобы сделать правильный выбор моющего средства и добиться оптимальных результатов при стирке цветного белья. Вы можете найти качественные продукты по доступным ценам, не переплачивая за известные бренды.
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