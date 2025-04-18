1 таблетку в лунку — и томаты не остановить: урожай прет ящиками все лето — и никакой фитофторы
- 08:15 18 апреля
- Денис Косяков
Томаты, хоть и требуют внимания, любимы многими огородниками за несравненный вкус домашних плодов. Однако болезни томатов, такие как фитофтороз, мучнистая роса и корневая гниль, могут быстро уничтожить весь урожай.
Защитить рассаду после высадки поможет всего одна таблетка биологического препарата, помещенная в лунку. Натуральный компонент создаст надежный барьер против вирусов и грибков.
Речь идет о таблетках "Глиокладин", содержащих полезный грибок триходерма. Этот микроорганизм, обожаемый огородниками, подавляет развитие патогенной микрофлоры в почве.
Удобство "Глиокладина" в том, что таблетку не нужно разводить или активировать. Её просто заглубляют в почву на 2 см под куст после высадки.
После полива таблетка растворяется, и триходерма начинает активно развиваться и защищать растение. По словам автора канала Svetlana — obovsem, эффект длится до двух месяцев.
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