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1 таблетку в лунку — и томаты не остановить: урожай прет ящиками все лето — и никакой фитофторы

1 таблетку в лунку — и томаты не остановить: урожай прет ящиками все лето — и никакой фитофторыФото из архива "Про Города"

Томаты, хоть и требуют внимания, любимы многими огородниками за несравненный вкус домашних плодов. Однако болезни томатов, такие как фитофтороз, мучнистая роса и корневая гниль, могут быстро уничтожить весь урожай.

Защитить рассаду после высадки поможет всего одна таблетка биологического препарата, помещенная в лунку. Натуральный компонент создаст надежный барьер против вирусов и грибков.

Речь идет о таблетках "Глиокладин", содержащих полезный грибок триходерма. Этот микроорганизм, обожаемый огородниками, подавляет развитие патогенной микрофлоры в почве.

Удобство "Глиокладина" в том, что таблетку не нужно разводить или активировать. Её просто заглубляют в почву на 2 см под куст после высадки.

После полива таблетка растворяется, и триходерма начинает активно развиваться и защищать растение. По словам автора канала Svetlana — obovsem, эффект длится до двух месяцев.

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