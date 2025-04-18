1 таблетку в лунку — и томаты не остановить: урожай прет ящиками все лето — и никакой фитофторы

Томаты, хоть и требуют внимания, любимы многими огородниками за несравненный вкус домашних плодов. Однако болезни томатов, такие как фитофтороз, мучнистая роса и корневая гниль, могут быстро уничтожить весь урожай.

Защитить рассаду после высадки поможет всего одна таблетка биологического препарата, помещенная в лунку. Натуральный компонент создаст надежный барьер против вирусов и грибков.