Сборная Коми стала бронзовым призером первенства СЗФО по футзалу в Архангельске
- 21:45 8 февраля
- Настя Соловьёва
Юношеская команда из республики заняла третье место на межрегиональных соревнованиях. Турнир выиграл архангельский “Водник”, одержавший победу в конце.
Финальные матчи среди юношей до 18 лет прошли 7 февраля в архангельской “Норд Арене”. В борьбе за “золото” местный “Водник” встречался с петрозаводским “Энергогарантом”. Архангелогородцы дважды выходили вперед, но соперник сравнивал счет. Победный гол забили лишь на последней минуте, установив итоговые 3:2. При этом “Энергогарант” провел финал без главного тренера на скамейке — Антон Александров был удален в предыдущей игре. Об этом сообщили на сайте ОФФ “Северо-Запад”.
“Бронзу” завоевала СШ Республики Коми, переиграв в матче за третье место команду “Нива” со счетом 11:2. В соревнованиях участвовали спортсмены 2008–2010 годов рождения из четырех регионов СЗФО. Этот турнир завершил серию юношеских первенств округа в сезоне.
