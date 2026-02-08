Сборная Коми стала бронзовым призером первенства СЗФО по футзалу в Архангельске

Юношеская команда из республики заняла третье место на межрегиональных соревнованиях. Турнир выиграл архангельский “Водник”, одержавший победу в конце.

Финальные матчи среди юношей до 18 лет прошли 7 февраля в архангельской “Норд Арене”. В борьбе за “золото” местный “Водник” встречался с петрозаводским “Энергогарантом”. Архангелогородцы дважды выходили вперед, но соперник сравнивал счет. Победный гол забили лишь на последней минуте, установив итоговые 3:2. При этом “Энергогарант” провел финал без главного тренера на скамейке — Антон Александров был удален в предыдущей игре. Об этом сообщили на сайте ОФФ “Северо-Запад”.