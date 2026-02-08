Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Социальный десант Госсовета Коми объединил педагогов для сохранения национального языка

Социальный десант Госсовета Коми объединил педагогов для сохранения национального языкаФото Минобрнауки Коми

В Усть-Куломском районе стартовала серия выездных мероприятий парламентариев. Первая встреча в селе Помоздино собрала воспитателей для обсуждения развития дошкольного образования и методик обучения коми языку.

На базе местного детского сада №2 прошел семинар для педагогов из Усть-Куломского и Сыктывдинского районов. Мероприятие организовали при поддержке Минобрнауки Коми и республиканского института развития образования в рамках регионального Года села. Коллеги из Выльгорта, участвующие в федеральной программе, поделились с присутствующими своими успешными практиками. Они показали, как в игровом формате можно знакомить детей с родной речью и вовлекать в этот процесс семьи воспитанников. Об этом сообщили в Минобрнауки региона.

В работе семинара приняли участие депутаты Госсовета и представители общественной организации “Коми войтыр”. В ходе диалога с педагогами они обсудили конкретные вопросы оснащения детских садов и распространения эффективных методик в другие сельские поселения республики.

Ранее мы сообщали, что в заказнике Коми фотоловушки впервые зафиксировали диких северных оленей. 

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+