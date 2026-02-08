Социальный десант Госсовета Коми объединил педагогов для сохранения национального языка

В Усть-Куломском районе стартовала серия выездных мероприятий парламентариев. Первая встреча в селе Помоздино собрала воспитателей для обсуждения развития дошкольного образования и методик обучения коми языку.

На базе местного детского сада №2 прошел семинар для педагогов из Усть-Куломского и Сыктывдинского районов. Мероприятие организовали при поддержке Минобрнауки Коми и республиканского института развития образования в рамках регионального Года села. Коллеги из Выльгорта, участвующие в федеральной программе, поделились с присутствующими своими успешными практиками. Они показали, как в игровом формате можно знакомить детей с родной речью и вовлекать в этот процесс семьи воспитанников. Об этом сообщили в Минобрнауки региона.