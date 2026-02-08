Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Заказник в Коми впервые зафиксировал северных оленей на видео

Заказник в Коми впервые зафиксировал северных оленей на видеоФото из архива редакции

Видеозаписи краснокнижных животных получили в ходе планового мониторинга. Это подтверждает, что редкая популяция продолжает жить на охраняемой территории. Информацию передает БНК.

Специалисты Центра по особо охраняемым природным территориям Коми в январе 2026 года проверили фотоловушки в заказнике “Дзервад” в Сосногорском районе. Анализ данных принес первый значимый результат — камеры запечатлели диких северных оленей. Заказник создали в 2024 году для защиты последней группировки этих животных на правобережье средней Печоры. Ранее, в 2025 году, ученые уже находили здесь следы и оценивали численность популяции в 40–60 особей. Однако тогда же обнаружили и признаки браконьерства — останки двух самцов.

Для углубленного изучения и охраны вида учреждение выиграло грант Президентского фонда природных инициатив. Проект, рассчитанный до 2027 года, включает установку спутниковых ошейников для отслеживания перемещений и организацию солонцов — минеральных подкормочных площадок.

Параллельно ведется работа с населением: проходят просветительские встречи, а на местности устанавливают информационные стенды. Последний выезд показал, что следов нарушений режима охраны или присутствия браконьеров нет. Как отметил руководитель экспедиции Андрей Королев, новые данные укрепляют уверенность в возможности сохранить эту уникальную группировку.

Полученные видеоматериалы станут основой для анализа поведения и распространения оленей. Регулярный мониторинг и будущее мечение животных позволят разработать долгосрочную программу защиты. 

Ранее мы сообщали, что специалисты приглашают семьи из Коми на бесплатное обследование. 

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+