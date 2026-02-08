Заказник в Коми впервые зафиксировал северных оленей на видео
- 19:15 8 февраля
- Настя Соловьёва
Видеозаписи краснокнижных животных получили в ходе планового мониторинга. Это подтверждает, что редкая популяция продолжает жить на охраняемой территории. Информацию передает БНК.
Специалисты Центра по особо охраняемым природным территориям Коми в январе 2026 года проверили фотоловушки в заказнике “Дзервад” в Сосногорском районе. Анализ данных принес первый значимый результат — камеры запечатлели диких северных оленей. Заказник создали в 2024 году для защиты последней группировки этих животных на правобережье средней Печоры. Ранее, в 2025 году, ученые уже находили здесь следы и оценивали численность популяции в 40–60 особей. Однако тогда же обнаружили и признаки браконьерства — останки двух самцов.
Для углубленного изучения и охраны вида учреждение выиграло грант Президентского фонда природных инициатив. Проект, рассчитанный до 2027 года, включает установку спутниковых ошейников для отслеживания перемещений и организацию солонцов — минеральных подкормочных площадок.
Параллельно ведется работа с населением: проходят просветительские встречи, а на местности устанавливают информационные стенды. Последний выезд показал, что следов нарушений режима охраны или присутствия браконьеров нет. Как отметил руководитель экспедиции Андрей Королев, новые данные укрепляют уверенность в возможности сохранить эту уникальную группировку.
Полученные видеоматериалы станут основой для анализа поведения и распространения оленей. Регулярный мониторинг и будущее мечение животных позволят разработать долгосрочную программу защиты.
