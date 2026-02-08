Логотип новостного портала Прогород
В Коми родственникам больных диабетом предлагают пройти бесплатное обследование

В Коми родственникам больных диабетом предлагают пройти бесплатное обследованиеФото из архива редакции

Жители региона могут присоединиться к федеральной программе. Ее суть заключается в раннем выявлении рисков развития сахарного диабета первого типа. Для этого необходимо сдать анализ крови и заполнить анкету в Республиканской детской больнице.

Программу реализует Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России. Участвовать в скрининге приглашают детей, а также братьев и сестёр пациентов с таким диагнозом в возрасте до 18 лет. Учёные исследуют кровь на наличие специфических аутоантител — маркеров, которые указывают на начало аутоиммунной реакции против клеток поджелудочной железы. Их обнаружение позволяет оценить вероятность возникновения болезни задолго до появления первых симптомов, что крайне важно для профилактики и своевременного наблюдения. Об этом пишет БНК.

Процедура для добровольцев проста и бесплатна. Все полученные данные являются конфиденциальными. Анализ образцов будет проводиться специалистами в московской лаборатории центра.

Сейчас в больнице продолжается приём участников. После завершения сбора материалов врачи из Москвы проанализируют результаты и направят рекомендации для дальнейшего медицинского наблюдения за теми, у кого выявят повышенные риски.

