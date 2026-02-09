В Коми 11 пожарных тушили частный дом

Так, согласно сводке регионального ведомства, первое ЧП случилось в селе Кедвавом городского округа Ухта. Там огонь охватил частный дом на улице Центральной. Спасатели локализовали пожар на площади 248 "квадратов".

7 февраля спецрасчеты устранили два возгорания. Никто из людей не пострадал. О деталях происшествий сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Для ликвидации задействовали 11 человек, включая волонтеров, и три единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной стало небрежное обращение с огнем.

Второе происшествие случилось в селе Додзь Корткеросского района. Возгорание вспыхнуло в бане на улице Центральной. Его потушили на площади 15 "квадрато".

В борьбе с огнем участвовали семь огнеборцев и две машины. Вероятная причина — несоблюдение норм безопасности при использовании отопительной печи.

Главное управление МЧС России по Коми рекомендует жителям:

Соблюдать осторожность с открытым огнем;

Устанавливать перед печами предтопочные листы из негорючих материалов;

Закрывать дверцу топки во время растопки;

Избегать перегрева конструкции;

Не применять для разжигания горючие жидкости;

Не оставлять без надзора работающую печь;

Купить огнетушитель для тушения очага на ранней стадии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Усинске спасатели вывели из огня троих человек.