В Коми 11 пожарных тушили частный дом
04:30 9 февраля
- Инесса Богатая
7 февраля спецрасчеты устранили два возгорания. Никто из людей не пострадал. О деталях происшествий сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Так, согласно сводке регионального ведомства, первое ЧП случилось в селе Кедвавом городского округа Ухта. Там огонь охватил частный дом на улице Центральной. Спасатели локализовали пожар на площади 248 "квадратов".
Для ликвидации задействовали 11 человек, включая волонтеров, и три единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной стало небрежное обращение с огнем.
Второе происшествие случилось в селе Додзь Корткеросского района. Возгорание вспыхнуло в бане на улице Центральной. Его потушили на площади 15 "квадрато".
В борьбе с огнем участвовали семь огнеборцев и две машины. Вероятная причина — несоблюдение норм безопасности при использовании отопительной печи.
Главное управление МЧС России по Коми рекомендует жителям:
- Соблюдать осторожность с открытым огнем;
- Устанавливать перед печами предтопочные листы из негорючих материалов;
- Закрывать дверцу топки во время растопки;
- Избегать перегрева конструкции;
- Не применять для разжигания горючие жидкости;
- Не оставлять без надзора работающую печь;
- Купить огнетушитель для тушения очага на ранней стадии.
