В Коми спасатели вывели из огня троих человек

Так, 30 января в экстренные службы Ухты поступил сигнал о возгорании в жилом доме на улице Советской. Из здания эвакуировали 51 человек. Огонь потушен на участке в три квадратных метра. О пострадавших не сообщается. Отметим, что в ликвидации пожара участвовали девять специалистов и три единицы техники. Причины случившегося выясняются экспертами МЧС. Отмечается, что в спасении жильцов помощь оказали сотрудники Росгвардии.

За последние 24 часа на территории республики зафиксировано шесть пожаров. А деталях инцидентов сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В Усинске также поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в поселке Парма, на улице Советской. Спасатели вывели из огня троих человек, эвакуировали 17. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Обошлось без жертв. В тушении задействованы 14 пожарных и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной стал дефект электрооборудования.

В Корткеросском районе загорелась баня на улице Первомайской в селе Корткерос. Огонь охватил четыре квадратных метра. Пострадавших нет. На месте работали пять пожарных и две единицы техники. Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации печного отопления.

В районе Усинска на трассе Усинск-Мутный Материк горел грузовик. Площадь составил 15 квадратных метров. Никто не пострадал. В тушении участвовали два спасателя и автоцистерна. По предварительной версии, причиной стала неисправность узлов и систем автомобиля.

В Усть-Куломском районе в поселке Нижний Ярашъю горела баня на улице Центральной. Огонь распространился на 8 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали двое пожарных и автоцистерна. Предварительной причиной называется нарушение правил установки печи.

Во Воркуте произошел пожар во Дворце творчества детей и молодежи на улице Ленина. Из здания эвакуировали 241 человека. Площадь горения составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет. В ликвидации огня участвовали 26 пожарных и семь единиц техники. Предварительная причина – неисправность электрооборудования.

МЧС по Республике Коми призывает соблюдать правила пожарной безопасности: используйте исправные электроприборы с терморегуляторами, не перегружайте сеть, следите за состоянием приборов, отключайте их при уходе и не используйте провода с поврежденной изоляцией.

