В трех районах Коми появятся новые зоны отдыха в 2026 году

Власти утвердили планы по благоустройству общественных пространств республики. В этом году в Корткеросском, Койгородском и Прилузском муниципалитетах создадут 7 комфортных территорий для досуга жителей.

Согласно данным Минстроя ЖКХ Коми, работы затронут как новые объекты, так и продолжение прошлогодних инициатив. В Корткеросе начнут обустраивать территорию на улице Московской. В поселке Нившера того же района преобразится площадка у дома № 200. В Койгородке стартует второй этап работ в парке у Центра культуры, где в 2025 году уже уложили лестницу-тротуар и установили фонари. В Сторожевске будут дооснащать детскую площадку на улице Интернациональной.