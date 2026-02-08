В трех районах Коми появятся новые зоны отдыха в 2026 году
- 18:15 8 февраля
- Настя Соловьёва
Власти утвердили планы по благоустройству общественных пространств республики. В этом году в Корткеросском, Койгородском и Прилузском муниципалитетах создадут 7 комфортных территорий для досуга жителей.
Согласно данным Минстроя ЖКХ Коми, работы затронут как новые объекты, так и продолжение прошлогодних инициатив. В Корткеросе начнут обустраивать территорию на улице Московской. В поселке Нившера того же района преобразится площадка у дома № 200. В Койгородке стартует второй этап работ в парке у Центра культуры, где в 2025 году уже уложили лестницу-тротуар и установили фонари. В Сторожевске будут дооснащать детскую площадку на улице Интернациональной.
В Прилузском районе также запланировано создание двух новых мест для отдыха: в селе Летка на улице Советской и в Объячево, где на Первомайской появится детская игровая площадка. Все инициативы реализуются в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”.
Финансирование работ обеспечат средства федерального, республиканского и местного бюджетов. Подрядным организациям предстоит выполнить работы в установленные сроки, чтобы новые общественные пространства открылись для жителей.
