Тысячи жителей Коми вовлекают в спорт через комплекс ГТО

Проект в Усть-Куломском районе возглавил народный рейтинг лучших гражданских инициатив в республике. Местный центр “ОТ МАЛА до ВЕЛИКА” реализовал программу по массовому привлечению людей к сдаче нормативов ГТО.

Инициатива “ГТО-путь к самосовершенствованию” получила грант главы республики. Её цель — создать условия для подготовки и сдачи нормативов среди разных групп населения для оздоровления. Активность превысила планы: вместо 50 запланированных мероприятий провели 64. Программа включила творческие конкурсы для детей и взрослых, а лучшие работы разместили на мотивационном стенде. Об этом сообщили в Минэкономразвития Коми.