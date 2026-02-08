Тысячи жителей Коми вовлекают в спорт через комплекс ГТО
- 18:00 8 февраля
- Настя Соловьёва
Проект в Усть-Куломском районе возглавил народный рейтинг лучших гражданских инициатив в республике. Местный центр “ОТ МАЛА до ВЕЛИКА” реализовал программу по массовому привлечению людей к сдаче нормативов ГТО.
Инициатива “ГТО-путь к самосовершенствованию” получила грант главы республики. Её цель — создать условия для подготовки и сдачи нормативов среди разных групп населения для оздоровления. Активность превысила планы: вместо 50 запланированных мероприятий провели 64. Программа включила творческие конкурсы для детей и взрослых, а лучшие работы разместили на мотивационном стенде. Об этом сообщили в Минэкономразвития Коми.
Основу составили спортивные события: лыжные гонки, легкая атлетика, скандинавская ходьба, походы и спортивные игры. Отдельно организовали фестивали ГТО для дошкольников, молодежи, ветеранов, трудовых коллективов и семей. Общее число участников достигло трех тысяч человек.
Центр продолжает работу, используя созданную инфраструктуру. Успешный опыт проекта рассматривается как модель для распространения в других районах республики.
