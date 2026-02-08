В Сыктывкаре январские морозы вызвали скачок вредных веществ в атмосфере
- 14:30 8 февраля
- Настя Соловьёва
Первый месяц года в регионе выдался аномально холодным. Это привело к ухудшению экологической обстановки в воздухе из-за безветренной погоды.
По данным Коми ЦГМС, средняя температура января была на 2-3 градуса ниже нормы, а в третьей декаде столбики термометров опускались до -43 градусов. Установившийся антициклон создал неблагоприятные условия для рассеивания промышленных и автомобильных выбросов. В Сыктывкаре зафиксировали случай превышения предельно допустимой концентрации формальдегида до 1,1 ПДК. В Воркуте, Сосногорске и Ухте значительных отклонений от нормы не отмечено.
Специалисты связывают это с явлением накопления загрязняющих веществ в приземном слое в морозную и безветренную погоду. Формальдегид образуется в атмосфере в результате сложных химических преобразований выхлопных газов и промышленных эмиссий. Радиационный фон в республике оставался в пределах естественной нормы.
Ранее мы сообщали, что в Сыктывкаре из-за вспышки кишечной инфекции на карантин закрылась ещё одна школа.