В Сыктывкаре январские морозы вызвали скачок вредных веществ в атмосфере

Первый месяц года в регионе выдался аномально холодным. Это привело к ухудшению экологической обстановки в воздухе из-за безветренной погоды.

По данным Коми ЦГМС, средняя температура января была на 2-3 градуса ниже нормы, а в третьей декаде столбики термометров опускались до -43 градусов. Установившийся антициклон создал неблагоприятные условия для рассеивания промышленных и автомобильных выбросов. В Сыктывкаре зафиксировали случай превышения предельно допустимой концентрации формальдегида до 1,1 ПДК. В Воркуте, Сосногорске и Ухте значительных отклонений от нормы не отмечено.