В Коми коньковыми видами спорта увлекаются более 4 тысяч человек
- 09:40 8 февраля
- Настя Соловьёва
Ледовые дисциплины становятся все популярнее среди жителей региона благодаря развитой инфраструктуре. Заниматься можно как в крытых катках, так и на открытых площадках.
Согласно информации Министерства спорта Коми, хоккеем, фигурным катанием и конькобежным спортом здесь увлекаются около 4,3 тысяч человек. Тренировочный процесс обеспечивают почти 50 профессиональных наставников. Для занятий в регионе доступны 9 крытых объектов с искусственным льдом, что позволяет проводить тренировки круглогодично. При этом почти треть спортсменов — женщины и девушки.
Большое внимание уделяется и массовому отдыху. В зимний сезон по всей республике заливают множество открытых катков, пользование которыми остается бесплатным. Это создает возможности для активного досуга семей и всех любителей катания на коньках.
Работа по развитию спортивной инфраструктуры продолжается. Власти намерены поддерживать существующие площадки и открывать новые, а тренеры планируют усилить подготовку перспективных атлетов для выступлений на соревнованиях более высокого уровня.
