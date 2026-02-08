В Коми коньковыми видами спорта увлекаются более 4 тысяч человек

Ледовые дисциплины становятся все популярнее среди жителей региона благодаря развитой инфраструктуре. Заниматься можно как в крытых катках, так и на открытых площадках.

Согласно информации Министерства спорта Коми, хоккеем, фигурным катанием и конькобежным спортом здесь увлекаются около 4,3 тысяч человек. Тренировочный процесс обеспечивают почти 50 профессиональных наставников. Для занятий в регионе доступны 9 крытых объектов с искусственным льдом, что позволяет проводить тренировки круглогодично. При этом почти треть спортсменов — женщины и девушки.