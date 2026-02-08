В Коми выставили на аукцион золоторудный участок

Перспективное месторождение в Ухтинском районе республики ждет нового владельца. Его разработку предложат инвесторам на открытых торгах в конце марта.

Департамент по недропользованию по СЗФО объявил аукцион. Стартовая цена за право освоения участка составляет 8,1 миллионов рублей. По данным геологов, запасы драгоценного металла здесь оцениваются в 51,8 килограммов. Участок расположен примерно в 90 километрах к северо-западу от Ухты, в глухой тайге в среднем течении реки Кыввож. Постоянных дорог нет, доступ возможен только на вездеходах. Ближайшие населенные пункты отсутствуют. Об этом пишет “КП-Коми”.