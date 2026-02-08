В Коми выставили на аукцион золоторудный участок
- 08:45 8 февраля
- Настя Соловьёва
Перспективное месторождение в Ухтинском районе республики ждет нового владельца. Его разработку предложат инвесторам на открытых торгах в конце марта.
Департамент по недропользованию по СЗФО объявил аукцион. Стартовая цена за право освоения участка составляет 8,1 миллионов рублей. По данным геологов, запасы драгоценного металла здесь оцениваются в 51,8 килограммов. Участок расположен примерно в 90 километрах к северо-западу от Ухты, в глухой тайге в среднем течении реки Кыввож. Постоянных дорог нет, доступ возможен только на вездеходах. Ближайшие населенные пункты отсутствуют. Об этом пишет “КП-Коми”.
Золотоносность этой территории обнаружили в начале 1990-х годов. Позднее, в 2011-2012 годах, здесь официально открыли Среднекыввожское месторождение. Среднее содержание золота в породе составляет 0,73 грамма на кубометр, при этом более половины запасов — металл средней и крупной фракции. Проба золота высокая, около 970.
Торги назначены на 25 марта. Победитель аукциона получит лицензию на разработку месторождения сроком на 20 лет и сможет приступить к организации добычи.
