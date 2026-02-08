Республика Коми оптимизирует железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом

Прямой поезд из Воркуты в Северную столицу упразднят с конца марта, что увеличит время в пути. Решение обсудили депутаты Госсовета Коми с руководством перевозчика после обращений жителей.

Представитель Северо-Западного филиала “Федеральной пассажирской компании” Виталий Царук подтвердил отмену поезда №77/78. Он пояснил, что это мера по оптимизации рентабельности маршрута. Вагоны включат в состав другого поезда, сохранив число мест, но из-за длительной стоянки в Котласе дорога займёт на 4 часа больше. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РК.