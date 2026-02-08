Большинство сыктывкарцев отказывается от зарплаты в конверте

Фото из архива редакции

Исследование выявило позицию жителей столицы Коми к неофициальному трудоустройству. Только треть экономически активных горожан согласилась бы получать заработную плату без оформления. Согласно данным сервиса SuperJob, 43% опрошенных сыктывкарцев отвергают “серые” схемы оплаты труда. Готовы на такие условия 32% респондентов. Мужчины проявляют к ним большую лояльность, чем женщины (35% против 27%). При этом 49% горожанок считают соблюдение Трудового кодекса обязательным условием приема на работу.

Результаты также зависят от возраста. Среди горожан старше 45 лет 38% могут согласиться на зарплату в конверте. Среди молодежи до 35 лет таких только 31%, что указывает на их более высокую правовую осознанность.

Тенденция демонстрирует рост грамотности сыктывкарцев в трудовых вопросах. Отказ от неофициальных схем защищает их социальные гарантии и пенсионные права.