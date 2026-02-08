Морозный день с небольшим снегом: синоптики рассказали о погоде в Коми 8 февраля

Автор: Вячеслав Вольгин

В республике прогнозируется облачный с прояснениями день. Жителей ждут осадки и умеренный мороз. Синоптики Коми ЦГМС сообщают, что в течение всего дня 8 февраля в Сыктывкаре будет идти небольшой снег. Небо затянет облаками, но временами ожидаются прояснения. Ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров в ночные часы опустятся до отметок от -21 до -23 градусов. Днем воздух прогреется, температура составит -12...-14.

Облачная погода с кратковременными прояснениями и осадками ожидается практически на всей территории региона. В южных районах Коми днем также прогнозируется местами небольшой снег. В северных районах, особенно в Воркутинском, ночью будет значительно холоднее — до -30, а днем температура не поднимется выше -19 градусов. В отдельных территориях возможно образование гололедно-изморозевых отложений.

Ветер в регионе будет западного направления: на севере более интенсивный, до 11 метров в секунду, на юге — умеренный.