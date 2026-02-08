В Коми обсудили взаимодействие с частными охранными организациями

Фото Управления Росгвардии по Коми

В республике подвели итоги работы координационного совета по частной охранной деятельности. Участники встречи рассмотрели вопросы безопасности образовательных учреждений и совместных действий на массовых мероприятиях. В Сыктывкаре прошло заседание совета под руководством заместителя начальника Управления Росгвардии по Республике Коми полковника полиции Артема Махмутова. На мероприятии присутствовали представители МВД, Министерства образования, налоговой службы, трудовой инспекции и руководители местных охранных предприятий. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Коми.

По данным на текущий момент, в регионе работают 51 частная охранная организация, в которых заняты более 3700 человек. Они охраняют свыше 7200 объектов, причем более 6000 из них обслуживают группы быстрого реагирования. За прошедший год проверки Росгвардии выявили 318 нарушений. Чаще всего встречалось отсутствие у охранников своевременно пройденного медицинского осмотра, обязательного для допуска к работе.

Участники заседания уделили особое внимание защите школ и детских лагерей, а также координации с правоохранительными органами во время публичных событий. В 2025 году к обеспечению порядка на праздниках привлекались 106 частных охранников из 17 компаний. Эта практика продолжится.