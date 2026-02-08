Жительница Коми осуждена за ложный донос
- 04:30 8 февраля
- Настя Соловьёва
Суд в Сыктывкаре оштрафовал женщину за вызов полиции. Она сама призналась в содеянном на следующий день после своего обращения.
37-летняя жительница Сыктывдинского района признана виновной по статье о заведомо ложном доносе. Летом 2025 года она вызвала полицию в свою сдаваемую квартиру в Сыктывкаре, недовольная поведением арендатора. В запале конфликта хозяйка заявила, что квартиросъемщик украл у нее вещи на сумму свыше 15 тысяч рублей. Позже женщина осознала свою ошибку и пришла в полицию с чистосердечным признанием. Информацию об этом сообщает ИА “Комиинформ” со ссылкой на УМВД России по городу Сыктывкару.
Суд назначил виновной штраф в размере 20 тысяч рублей, учтя ее раскаяние и явку с повинной. Приговор вступил в законную силу.
