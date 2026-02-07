Логотип новостного портала Прогород
Коми вошла в число регионов с минимальным объемом фальсификата в учреждениях

Коми вошла в число регионов с минимальным объемом фальсификата в учрежденияхФото из архива редакции

Системная работа надзорных ведомств дала результат. По данным ветслужбы региона, доля некачественной продукции в госучреждениях здесь снизилась до показателя ниже 28%.

Итоги обсудили на заседании рабочей группы по входному контролю 5 февраля. В нем участвовал исполняющий обязанности руководителя Службы ветеринарии Республики Коми Андрей Белых. Ключевым фактором успеха названо межведомственное взаимодействие. При содействии Североморского межрегионального управления Россельхознадзора удалось создать прецедент: поставщик полностью возместил учреждению убытки за некачественную продукцию. Этот опыт решено тиражировать.

На первый квартал 2026 года запланированы новые проверки. Специалисты исследуют 25 проб продукции из различных госучреждений, включая школы и больницы. Мониторинг позволяет оперативно выявлять нарушения и обеспечивать безопасность питания.

Положительный опыт по возмещению ущерба будут внедрять в других организациях Коми. Работа по контролю за качеством поставок продолжается для сохранения низких показателей по фальсификату.

Ранее мы сообщали, что сыктывкарские баскетболисты взяли “золото” на чемпионате Коми. 

