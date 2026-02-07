На новой неделе в Коми ожидаются аномальные морозы до -38 градусов

Фото "Про Город"

Согласно прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начало предстоящей недели будет находиться под влиянием циклонической активности. Ожидается, что это принесет в регион относительно мягкие для зимы температуры и снегопады. Первые дни февраля будут соответствовать обычным показателям для этого месяца. Ночные морозы будут достигать 17-22 градусов ниже нуля, а днем температура составит 10-15 градусов мороза. Однако на крайнем северо-востоке региона погода начнет меняться уже в понедельник. Туда поступит холодный воздух из Карского моря.

Это вторжение арктических воздушных масс станет катализатором для значительного похолодания. Температура в указанной части региона перестанет подниматься днем и начнет падать, отклоняясь от климатической нормы на 2-4 градуса в сторону более низких значений. Это событие предвещает общее изменение погодной ситуации.

Самое сильное похолодание ожидается в середине недели. После прохождения очередного циклона на всей территории Коми установится аномально морозная погода. Температурный режим будет на 8-10 градусов ниже средних многолетних значений. В связи с этим населению рекомендуется принять повышенные меры предосторожности.