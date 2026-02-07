Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сыктывкарцам объяснили, кто должен оплачивать ремонт лифта в жилом доме

Сыктывкарцам объяснили, кто должен оплачивать ремонт лифта в жилом доме Фото автора

Большое количество вопросов по этой теме к нам в редакцию поступило после нашей публикации о незавидной ситуации, в которую попали жильцы дома по улице Тентюковская в микрорайоне орбита.

Напомним, на днях мы рассказали об отражении к нам жильцов 8-этажки: там сломались запчасти лифтов сразу в пяти подъездах из семи за последнюю пару месяцев. Причем фактически сразу после окончания пятилетнего срока гарантии.

Читатели «Про Города» интересуются: а как быть им в случае, если лифт перестал работать, но пока ещё находится на гарантии, которую несёт региональный оператор перед домами, где проведён капремонт.

«Управляющая домом компания совместно с организацией, отвечающий за обслуживание лифтов и лифтового оборудования, должны составить акт с подробным описанием поломки, - пояснили нашим читателям в Фонде капремонтов МКД в Коми. - Этот документ далее направляется к нам и в фирму (подрядчику), которая в рамках капремонта меняла лифты».

Регоператор с привлечением соответствующих специалистов сделает вывод: гарантийный это случай или нет. А такое заключение чрезвычайно важно, поскольку от него будет зависеть главное - за чей счёт предстоит покупать новые детали взамен вышедших из строя.

Если выяснится, что не сами жильцы довели лифт до отключения, то подрядчик будет вынужден устранять проблему из своего кармана.

«Что касается установленных в последние годы на территории Республики Коми лифтов Щербинского завода (как те, что сломались в многоэтажке на Тентюковской): в целом они себя ведут хорошо. Сложности не частые», - уточнили нам в руководстве Регоператора. 

Относительно практики выхода из строя подъемников в течение первых пяти лет после монтажа: по данным фонда, такие случаи крайне редки. Ведь если речь о заводском браке, то, как правило, он выявляется в первые же недели или месяцы эксплуатации оборудования с момента его ввода в эксплуатацию.

Автор: Галина Сергеева

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+