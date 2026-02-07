Сыктывкарцам объяснили, кто должен оплачивать ремонт лифта в жилом доме
- 14:45 7 февраля
- administrator
Большое количество вопросов по этой теме к нам в редакцию поступило после нашей публикации о незавидной ситуации, в которую попали жильцы дома по улице Тентюковская в микрорайоне орбита.
Напомним, на днях мы рассказали об отражении к нам жильцов 8-этажки: там сломались запчасти лифтов сразу в пяти подъездах из семи за последнюю пару месяцев. Причем фактически сразу после окончания пятилетнего срока гарантии.
Читатели «Про Города» интересуются: а как быть им в случае, если лифт перестал работать, но пока ещё находится на гарантии, которую несёт региональный оператор перед домами, где проведён капремонт.
«Управляющая домом компания совместно с организацией, отвечающий за обслуживание лифтов и лифтового оборудования, должны составить акт с подробным описанием поломки, - пояснили нашим читателям в Фонде капремонтов МКД в Коми. - Этот документ далее направляется к нам и в фирму (подрядчику), которая в рамках капремонта меняла лифты».
Регоператор с привлечением соответствующих специалистов сделает вывод: гарантийный это случай или нет. А такое заключение чрезвычайно важно, поскольку от него будет зависеть главное - за чей счёт предстоит покупать новые детали взамен вышедших из строя.
Если выяснится, что не сами жильцы довели лифт до отключения, то подрядчик будет вынужден устранять проблему из своего кармана.
«Что касается установленных в последние годы на территории Республики Коми лифтов Щербинского завода (как те, что сломались в многоэтажке на Тентюковской): в целом они себя ведут хорошо. Сложности не частые», - уточнили нам в руководстве Регоператора.
Относительно практики выхода из строя подъемников в течение первых пяти лет после монтажа: по данным фонда, такие случаи крайне редки. Ведь если речь о заводском браке, то, как правило, он выявляется в первые же недели или месяцы эксплуатации оборудования с момента его ввода в эксплуатацию.
Автор: Галина Сергеева