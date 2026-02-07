Сыктывкарцам объяснили, кто должен оплачивать ремонт лифта в жилом доме

Большое количество вопросов по этой теме к нам в редакцию поступило после нашей публикации о незавидной ситуации, в которую попали жильцы дома по улице Тентюковская в микрорайоне орбита.

Напомним, на днях мы рассказали об отражении к нам жильцов 8-этажки: там сломались запчасти лифтов сразу в пяти подъездах из семи за последнюю пару месяцев. Причем фактически сразу после окончания пятилетнего срока гарантии.

Читатели «Про Города» интересуются: а как быть им в случае, если лифт перестал работать, но пока ещё находится на гарантии, которую несёт региональный оператор перед домами, где проведён капремонт.

«Управляющая домом компания совместно с организацией, отвечающий за обслуживание лифтов и лифтового оборудования, должны составить акт с подробным описанием поломки, - пояснили нашим читателям в Фонде капремонтов МКД в Коми. - Этот документ далее направляется к нам и в фирму (подрядчику), которая в рамках капремонта меняла лифты».

Регоператор с привлечением соответствующих специалистов сделает вывод: гарантийный это случай или нет. А такое заключение чрезвычайно важно, поскольку от него будет зависеть главное - за чей счёт предстоит покупать новые детали взамен вышедших из строя.

Если выяснится, что не сами жильцы довели лифт до отключения, то подрядчик будет вынужден устранять проблему из своего кармана.