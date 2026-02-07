В Коми двое детей скатились на "ватрушке" прямо под колеса машины

В регионе всего за сутки случилось три аварии. Известно, что в инцидентах пострадали пешеходы. Подробнее о происшествиях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на республиканканскую пресс-службе ГИБДД.

Так, первый инцидент зафиксирован в Ухте около 16:36. На проспекте Космонавтов, недалеко от дома №17, водитель автомобиля Toyota Hilux, мужчина 1947 года рождения, сбил двух детей, 2014 года рождения, которые съезжали с горки на "ватрушке" и выехали на проезжую часть.