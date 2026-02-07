Логотип новостного портала Прогород
В Коми двое детей скатились на "ватрушке" прямо под колеса машины

В Коми двое детей скатились на "ватрушке" прямо под колеса машиныФото ГАИ Коми

В регионе всего за сутки случилось три аварии. Известно, что в инцидентах пострадали пешеходы. Подробнее о происшествиях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на республиканканскую пресс-службе ГИБДД. 

Так, первый инцидент зафиксирован в Ухте около 16:36. На проспекте Космонавтов, недалеко от дома №17, водитель автомобиля Toyota Hilux, мужчина 1947 года рождения, сбил двух детей, 2014 года рождения, которые съезжали с горки на "ватрушке" и выехали на проезжую часть. 

По данным пресс-службы ГИБДД, один из мальчиков получил серьезные травмы: черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб лица, травму зуба, переломы ребер и челюсти, а также пневмоторакс. Ребенок госпитализирован. У второго мальчика врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб голеностопа, он не нуждался в госпитализации. Водитель Toyota, имеющий стаж вождения с 1970 года, за свою водительскую карьеру был привлечен к ответственности 196 раз, из них 12 – за последний год.

Второе ДТП произошло в Ухте в 12:55. На улице Севастопольской, напротив дома №1а, водитель Hyundai Accent 1999 года рождения наехал на мужчину 1983 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил ушиб колена и не был госпитализирован. Стаж водителя Hyundai – с 2020 года.

Третий случай произошел в Сыктывкаре в 16:00. На улице Славы, возле дома №4, водитель Nissan Qashqai 1954 года рождения совершил наезд на женщину 1963 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы, потребовавшие госпитализации. Водительский стаж водителя Nissan – с 2006 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми стартует федеральное исследование уровня жизни многодетных семей.

