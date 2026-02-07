Аномально морозный январь выдался в Коми: температура была на 14 градусов ниже нормы

Согласно данным Коми ЦГМС, среднемесячная температура воздуха колебалась от -14,9°С на южных рубежах до -21,4°С на северо-востоке, что превышает норму на 2–3 градуса ниже.

Первый месяц 2026 года в регионе ознаменовался суровыми морозами, причем арктические воздушные массы продолжали оказывать влияние на регион.

В течение первой декады месяца температура в северных и юго-восточных частях Коми была в среднем на 1–2°С выше нормы. В юго-западных районах она оказалась на 1–3°С ниже, а в некоторых местах — на целых 6°С. Погодные условия были переменчивыми и неравномерными по всей территории. Наиболее низкие температуры зарегистрированы 10 января на юго-западе: суточные значения составляли от -24°С до -31°С, что на 11–14°С ниже среднесуточной нормы.

Вторая декада месяца повсеместно преобладала холодная погода, с отклонениями от нормы в сторону понижения на 1–4°С. Во время вторжения арктического воздуха 13–14 января в северных районах были зафиксированы самые низкие температуры: от -30°С до -37°С.

Заключительная декада января выдалась самой морозной. Среднедекадная температура на большей части территории Коми была ниже климатической нормы на 5–7°С, а на крайнем северо-востоке — на 4°С. Наиболее резкое похолодание пришлось на 30 и 31 января, когда минимальная температура достигала -29…-36°С, а в отдельных местах опускалась до -37…-43°С.

