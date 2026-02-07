Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Аномально морозный январь выдался в Коми: температура была на 14 градусов ниже нормы

Аномально морозный январь выдался в Коми: температура была на 14 градусов ниже нормы Фото "Про Город"

Первый месяц 2026 года в регионе ознаменовался суровыми морозами, причем арктические воздушные массы продолжали оказывать влияние на регион.

Согласно данным Коми ЦГМС, среднемесячная температура воздуха колебалась от -14,9°С на южных рубежах до -21,4°С на северо-востоке, что превышает норму на 2–3 градуса ниже.

В течение первой декады месяца температура в северных и юго-восточных частях Коми была в среднем на 1–2°С выше нормы. В юго-западных районах она оказалась на 1–3°С ниже, а в некоторых местах — на целых 6°С. Погодные условия были переменчивыми и неравномерными по всей территории. Наиболее низкие температуры зарегистрированы 10 января на юго-западе: суточные значения составляли от -24°С до -31°С, что на 11–14°С ниже среднесуточной нормы.

Вторая декада месяца повсеместно преобладала холодная погода, с отклонениями от нормы в сторону понижения на 1–4°С. Во время вторжения арктического воздуха 13–14 января в северных районах были зафиксированы самые низкие температуры: от -30°С до -37°С.

Заключительная декада января выдалась самой морозной. Среднедекадная температура на большей части территории Коми была ниже климатической нормы на 5–7°С, а на крайнем северо-востоке — на 4°С. Наиболее резкое похолодание пришлось на 30 и 31 января, когда минимальная температура достигала -29…-36°С, а в отдельных местах опускалась до -37…-43°С.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре Масленицу будут отмечать два дня. 

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+