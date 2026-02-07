В Сыктывкаре Масленицу будут отмечать два дня
- 09:40 7 февраля
- Инесса Богатая
21 февраля на Стефановской площади развернется ярмарка, которая будет работать с 10:00 до 16:00. Гости смогут приобрести и попробовать различные угощения, такие как блины, выпечка, шашлык, мед, а также приобрести сувениры и игрушки. Об этом сообщает аадминистрация столицы Республики Коми.
Программа мероприятий включает выступление артистов под названием "Широкая Масленица", разнообразные игры и конкурсы. Особое внимание уделено конкурсу на лучшее "Чучело Масленицы". Главное событие, символизирующее прощание с зимой, – сожжение чучела. Также организуют традиционное взятие столба с возможностью выиграть призы.
22 февраля, в воскресенье, праздничные мероприятия переместятся в Эжвинский район и пригороды Сыктывкара.
