В Сыктывкаре Масленицу будут отмечать два дня

21 февраля на Стефановской площади развернется ярмарка, которая будет работать с 10:00 до 16:00. Гости смогут приобрести и попробовать различные угощения, такие как блины, выпечка, шашлык, мед, а также приобрести сувениры и игрушки. Об этом сообщает аадминистрация столицы Республики Коми.

Программа мероприятий включает выступление артистов под названием "Широкая Масленица", разнообразные игры и конкурсы. Особое внимание уделено конкурсу на лучшее "Чучело Масленицы". Главное событие, символизирующее прощание с зимой, – сожжение чучела. Также организуют традиционное взятие столба с возможностью выиграть призы.