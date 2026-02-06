Женщина из Подмосковья обманула соцзащиту Коми на 1,4 миллиона рублей
- 14:30 6 февраля
- Инесса Богатая
Судебное разбирательство в Воркуте завершилось вынесением приговора в отношении 36-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
Установлено, что уроженка одного из ближних зарубежных государств, проживая с четырьмя детьми в Московской области, с 2022 по 2025 год ложно заявляла о своем проживании в Воркуте. Обращаясь в отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Коми, она оформляла ежемесячные детские пособия. Такие действия позволили ей незаконно завладеть более чем 1,4 миллионами рублей из государственного бюджета.
Подсудимая признала свою вину и частично компенсировала нанесенный ущерб. В итоге, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав женщину возместить оставшуюся сумму ущерба в размере 1,2 миллиона рублей в пользу Российской Федерации.
Приговор еще не вступил в законную силу.
