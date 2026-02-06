Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Женщина из Подмосковья обманула соцзащиту Коми на 1,4 миллиона рублей

Женщина из Подмосковья обманула соцзащиту Коми на 1,4 миллиона рублей Фото "Про Город"

Судебное разбирательство в Воркуте завершилось вынесением приговора в отношении 36-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Установлено, что уроженка одного из ближних зарубежных государств, проживая с четырьмя детьми в Московской области, с 2022 по 2025 год ложно заявляла о своем проживании в Воркуте. Обращаясь в отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Коми, она оформляла ежемесячные детские пособия. Такие действия позволили ей незаконно завладеть более чем 1,4 миллионами рублей из государственного бюджета.

Подсудимая признала свою вину и частично компенсировала нанесенный ущерб. В итоге, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав женщину возместить оставшуюся сумму ущерба в размере 1,2 миллиона рублей в пользу Российской Федерации.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что источник кишечной инфекции в сыктывкарских школах установлен.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+