Женщина из Подмосковья обманула соцзащиту Коми на 1,4 миллиона рублей

Судебное разбирательство в Воркуте завершилось вынесением приговора в отношении 36-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Установлено, что уроженка одного из ближних зарубежных государств, проживая с четырьмя детьми в Московской области, с 2022 по 2025 год ложно заявляла о своем проживании в Воркуте. Обращаясь в отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Коми, она оформляла ежемесячные детские пособия. Такие действия позволили ей незаконно завладеть более чем 1,4 миллионами рублей из государственного бюджета.