Источник кишечной инфекции в сыктывкарских школах установлен

Несмотря на выявленные причины распространения заболеваний, Роспотребнадзор по региону отказывается раскрывать подробности, ссылаясь на конфиденциальность персональных данных. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на ведомство.

При обнаружении вспышек ОКИ в учебных заведениях Роспотребнадзор незамедлительно инициирует комплекс санитарно-противоэпидемических мер. Они включают проведение дезинфекции помещений, обследование заболевших и контактировавших, а также медицинское наблюдение за ними.

По данным ведомства, в прошлом году в Сыктывкаре два учебных заведения были временно закрыты из-за ОКИ. В частности, в школе №12 карантин действовал с ноября. В текущем, 2026 году, образовательный процесс был приостановлен в трех школах – №№24, 25 и 26. На сегодняшний день, 4 февраля, занятия возобновлены в двух из них. Кроме того, сообщается о закрытии школ №№22 и 35 по той же причине, а в школе №12 на карантин отправили один класс.

Важно отметить, что проверки пищеблоков в школах Сыктывкара в январе не проводились.

ОКИ также были зафиксированы и в детских садах города. В одном из них, №104, случаи заболевания были единичными, и карантин не объявлялся. Ограничительные меры введены в детском саду №107, а также в отдельных группах детских садов №83 и №97. Предполагается, что причиной заболеваний в дошкольных учреждениях также стала острая кишечная инфекция.

