В Коми столкнулись "Лада" и "Ниссан": шесть человек пострадали

Серьезная авария случилась в Ухте 5 февраля в 20:35. О деталях передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.

Так, водитель авто марки Lada 2115, мужчина 1965 года рождения, двигался по трассе Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар в сторону поселка Водный. Приближаясь к 300-му километру, на нерегулируемом перекрестке, он при выполнении левого поворота не предоставил преимущество автомобилю Nissan Almera, двигавшемуся навстречу. Произошло столкновение.