В Коми столкнулись "Лада" и "Ниссан": шесть человек пострадали
- 10:45 6 февраля
- Инесса Богатая
Серьезная авария случилась в Ухте 5 февраля в 20:35. О деталях передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.
Так, водитель авто марки Lada 2115, мужчина 1965 года рождения, двигался по трассе Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар в сторону поселка Водный. Приближаясь к 300-му километру, на нерегулируемом перекрестке, он при выполнении левого поворота не предоставил преимущество автомобилю Nissan Almera, двигавшемуся навстречу. Произошло столкновение.
Вследствие аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. Известно, что он получил комплекс травм, включающий черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и ранение пальца. У пассажирки "Лады" (1967 г.р.) также диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы головы и ушиб грудной клетки. У третьего пассажира российского автопрома (1969 г.р.) диагностирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.
Водитель Nissan (1999 г.р.) получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ранение головы. Его пассажирка (2001 г.р.) получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму бедра и травму нижней челюсти. Вторая пассажирка Nissan (2006 г.р.) пострадала аналогично, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ранение головы; она была госпитализирована. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Опыт водителя Lada составляет 25 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что медик из Ухты потеряла себережения из-за хитрой схем мошенников.