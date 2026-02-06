В Коми медика обманули, используя схемы с налогами и терроризмом

Фото "Про Город"

Сотрудница ухтинской больницы стала жертвой моеннической схему. Аферисты под предлогом проблем с налоговой декларацией и подозрениями в финансировании терроризма выманили у нее полтора миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. Инцидент произошел после того, как 36-летняя медработник получила сообщение в мессенджере от якобы представителя налоговой службы. Аферист заявил о неточностях в декларации работодателя и потребовал справку о зарплате.

Поскольку женщина находилась в другом городе, ей предложили исправить данные удаленно, озвучив код из СМС-сообщения. Вскоре после этого на почту медика пришло письмо о взломе аккаунта на портале "Госуслуги". Позвонив по указанному номеру, она попала в изощренную схему, где ее последовательно переключали между фальшивыми сотрудниками финансовых и правоохранительных органов.

Злоумышленники запугали ухтинку, заявив, что от ее имени оформлен кредит на 1,5 миллиона рублей для перевода средств террористическим организациям. Затем её переключили на "службу безопасности Центробанка", которая, под предлогом работы с физлицами, уговорила женщину самостоятельно оформить займ. Её убедили снять наличные и перевести их на "защищенный счет" через скачанную на телефон программу.