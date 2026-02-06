Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Из Сыктывкара можно будет улететь в Калининград

Из Сыктывкара можно будет улететь в Калининград автор фото Вячеслав Вольгин

Авиасообщение заработает 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.

Самолеты будут летать в Калининград до конца сентября текущего года. Авиаперевозчиком выступит компания Smartavia. На самолетах Boeing 737-700, способных вместить до 148 пассажиров, пассажиры смогут путешествовать между Сыктывкаром и Калининградом.

Расписание рейсов спланировано с учетом удобства пассажиров: вылеты из Сыктывкара запланированы на среду в 16:05, с прилетом в Калининград в 18:20 по местному времени. Продолжительность полета составит 3 часа 15 минут. Обратный рейс из Калининграда стартует в 19:00, а в Сыктывкар лайнер прибудет в 23:05, преодолев расстояние за 3 часа 5 минут.

Покупка билетов уже доступна. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 8 790 рублей. Приобрести их можно как на официальном сайте авиакомпании Smartavia, так и через кассы аккредитованных агентств.

Запуск прямого авиасообщения между Сыктывкаром и Калининградом призван значительно улучшить транспортную доступность для жителей Коми, сократив время в пути и облегчив планирование поездок. Ожидается, что новый маршрут будет способствовать развитию туризма, укреплению деловых и культурных связей, а также повышению мобильности населения.

Данный шаг является частью стратегии Министерства транспорта Республики Коми по развитию региональной авиационной инфраструктуры и расширению маршрутной сети.

Напомним, ранее сообщалось, что спортсмены из Коми завоевали "серебро" на юношеских соревнованиях по самбо.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+