Из Сыктывкара можно будет улететь в Калининград

Самолеты будут летать в Калининград до конца сентября текущего года. Авиаперевозчиком выступит компания Smartavia. На самолетах Boeing 737-700, способных вместить до 148 пассажиров, пассажиры смогут путешествовать между Сыктывкаром и Калининградом.

Расписание рейсов спланировано с учетом удобства пассажиров: вылеты из Сыктывкара запланированы на среду в 16:05, с прилетом в Калининград в 18:20 по местному времени. Продолжительность полета составит 3 часа 15 минут. Обратный рейс из Калининграда стартует в 19:00, а в Сыктывкар лайнер прибудет в 23:05, преодолев расстояние за 3 часа 5 минут.

Покупка билетов уже доступна. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 8 790 рублей. Приобрести их можно как на официальном сайте авиакомпании Smartavia, так и через кассы аккредитованных агентств.

Запуск прямого авиасообщения между Сыктывкаром и Калининградом призван значительно улучшить транспортную доступность для жителей Коми, сократив время в пути и облегчив планирование поездок. Ожидается, что новый маршрут будет способствовать развитию туризма, укреплению деловых и культурных связей, а также повышению мобильности населения.

Данный шаг является частью стратегии Министерства транспорта Республики Коми по развитию региональной авиационной инфраструктуры и расширению маршрутной сети.

